Una botta sotto l'incrocio vale il doppio vantaggio nel duello salvezza

Alla Vibe Ronchese basta una magia di Todeschini per aggiudicarsi il primo round dei playout con la Cob 91. Un successo di vitale importanza perché costringe la formazione di Provasi a vincere con almeno 2 gol di scarto in casa dei brianzoli, favoriti in caso di parità nella differenza reti dalla miglior posizione in campionato. Parità che sul campo viene infranta dalla legge del 7: quello milanese, Panin, colpisce il palo in apertura di ripresa, quello brianzolo la mette sotto al sette per la rete che decide un match senza altre occasioni clamorose. La Vibe si fa preferire per solidità...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con