Capolista a dieta di gol, ma manca un punto per far partire la festa

Poteva essere una giornata perfetta per festeggiare, ma la vittoria non è arrivata. Nel gran pienone di Cavour, sotto i fumogeni giallorossi e un clima da grande calcio i pinerolesi di Pino Di Leone non sono andati oltre lo 0-0 contro i secondi in classifica del Pedona. Un vero peccato per Costantino e soci, rimasti tra l'altro in superiorità numerica per quasi mezz'ora dopo l'espulsione rimediata da Nicolò Porqueddu (portiere cuneese) al 18' della ripresa. La capolista ci ha provato, ma non è bastato per festeggiare con 4 giornate di anticipo la promozione in Eccellenza.Poco importa,...