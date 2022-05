Una salvezza che vale come un playoff: «Quando parlai di calcio propositivo mi diedero del pazzo»

Come da copione il finale di stagione oltre a regalare spettacolari confronti da dentro o fuori nelle varie categorie, fallimenti e successi delle società, comprende anche gli addii, o gli arrivederci, chissà. A concludere un capitolo, e subito pronto ad aprirne un altro, è il condottiero della Solese Massimiliano Villa; contro le aspettative dei più, a squadra di Bollate ha stravolto i pronostici di inizio anno conquistando la salvezza diretta grazie a 35 punti in classifica. Un grande risultato per la società e per l'ambiente, che nonostante il buon gioco espresso alla fine dell'andata si trovava ultima con soli 12...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con