23 gol in campionato e un sogno realizzato: «Scrivere la storia con mio fratello»

«Mi piacerebbe scrivere una pagina di storia insieme a mio fratello» affermava Manuel Personé a metà gennaio. Una settimana fa il successo in casa dell’AltaBrianza ha permesso al bomber del Muggiò di realizzare finalmente il suo sogno: portare i gialloblù in Eccellenza insieme a suo fratello Jacopo.Che emozioni hai provato quando hai capito di avercela fatta? «Ero molto contento perché in tanti gli hanno sconsigliato di venire qua visto che la squadra era molto forte, e invece alla fine ha ricevuto tanti messaggi con scritto che aveva avuto ragione lui. Se guardiamo la striscia positiva del...