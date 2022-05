A segno i 4 moschettieri, la capolista è sempre un rullo compressore

Per un tempo il Bianzè ha resistito all'impeto della capolista, nella ripresa non c'è stato verso di impedire al Briga di continuare la propria corsa in vetta alla classifica. Grande prova di forza dunque per la squadra di Edvin Licaj, che mantiene un punto di vantaggio sul Città di Cossato in una corsa a due che ora arriverà fino a fine campionato. Gli ultimi ostacoli saranno Juve Domo e Vogogna, ma con la condizione che hanno mostrato Gibbin e compagni nell'ultimo turno sarà più un questione di testa che non di gambe. Per intanto ci si gode (con moderazione) il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con