Cavalieri, è l'ora di alzare le spade: il Cavour torna Eccellente 5 anni dopo

Dieci lunghi anni per attendere questo momento. Santarossa e Costantino firmano il successo esterno ai danni del BSR Grugliasco e scatenato l'apoteosi giallorossa, col Cavour che torna in Eccellenza dopo un decennio. Primo tempo di dominio assoluto, seconda frazione di ordinaria amministrazione sia del duplice vantaggio sia del possesso palla. Gli ospiti trovano raramente lo spunto offensivo e reclamano per un rigore non concesso a Ciurca. UN PUNTO PER LA GLORIA Ultimo passo verso la gloria. Così si potrebbe etichettare il match odierno tra BSR Grugliasco e Cavour, a quest'ultimi, infatti, basta un punto per ottenere aritmeticamente la promozione in...

