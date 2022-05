Tre gol, due pali e tre salvataggi sulla linea: succede di tutto nella finale playoff

La finalissima playoff del Girone B è un accesissimo derby tra Altabrianza e Arcellasco che termina con il successo per 2-1 dei padroni di casa. Una partita spettacolare, ricca di gol, colpi di scena e grandi giocate. Ad andare in vantaggio è la squadra di casa al 2’ di gioco. Una doccia fredda per gli avversari, che provano ad attaccare per tutta la prima frazione senza mai trovare la precisione giusta per segnare. Nel secondo tempo l'allenatore Ziliotto la decide con il cambio: entra Rossetti dalla panchina e segna il 2-0 che dà la vittoria all'Altabrianza. Inutile il gran gol all'incrocio dell'Arcellasco a...

