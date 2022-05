The Outsiders: la rivincita dei Tre Moschettieri della salvezza

Bello vincere i campionati, bello festeggiare le promozioni, ma non tutti sanno cosa voglia dire raggiungere un'agognata e sofferta salvezza superando e sbaragliando ogni possibile pronostico della vigilia. Che il girone B di Promozione abbia preso una piega parecchio al di fuori delle previsioni di inizio anno è un dato di fatto per tutti, vista la momentanea prima posizione del Sanmauro e le clamorose debacle di Torinese e Pianezza, ma per tre società che come obiettivo avevano la salvezza ad ogni costo (playout o diretta che sia) farlo a due giornate dalla fine è una goduria che vale doppio. Riprendiamo prima la classifica al volo.

Con la classifica in mano e l'ufficialità della retrocessione matematica del Barcanova in Prima Categoria si possono già fare i dovuti calcoli tra distanze minime e matematiche per festeggiare la salvezza. Vista la sconfitta della Torinese, attualmente all'ultimo posto utile per i playout e ancorata a 25 punti, in virtù della vittoria del Carrara (4-1 in casa del Quincitava), del Caselle (4-0 in casa del Barcanova) e dell'Union Vallesusa (4-1 in casa dello Charvensod) le tre formazioni hanno raggiunto la salvezza matematica, visto che in considerato che in caso di doppia sconfitta di tutte e tre nelle ultime due gare e di contemporanea vittoria della Torinese il gap di 8 punti non verrebbe colmato. Ecco quindi che in tre parti così lontane della provincia di Torino sono scattate le tre tanto cercate feste.

CASELLE, LA GRINTA COME STILE DI VITA

OGNI GIORNATA UNA FOTO DI FESTA DIVERSA: LA FORZA DEL GRUPPO DI ZULLO SI VEDE ANCHE DAI PICCOLI DETTAGLI

La Garra Charrua, l'artiglio che graffia. Quante volte si sente questa frase dopo che il buon Lele Adani l'ha resa celebre durante quell'Inter-Tottenham di Champions League. Però c'è da dire una cosa: l'artiglio che graffia, il Caselle, ce l'ha sul serio. Un gruppo unito che fa della grinta e della caparbietà come marchio di fabbrica, prendendo tutto ciò che ha di positivo il proprio condottiero Christian Zullo, che è riuscito a portare le Pantere Rossonere alla clamorosa cifra di 44 punti in classifica. Con l'ultima, rotonda vittoria sul campo del Barcanova il Caselle è riuscito pure a scavalcare il Quincitava, piazzandosi al momento al nono posto in classifica e a un solo punto dall'ottavo occupato dallo Charvensod. Un dato impensabile a inizio stagione, ma sta di fatto che il Caselle è riuscito ad andare oltre ogni limite costruendo un'annata che deve essere ricordata da ogni elemento della società.

Dati alla mano, anche se il reparto offensivo non ha particolarmente brillato (37 gol fatti in 30 gare, con Samuele Gentile e Luca Postiglione capocannonieri a 7 reti ciascuno), a far stupore è la difesa, visto che le Pantere hanno subito 37 reti, piazzandosi come quinta miglior difesa dell'intero gruppo, dietro a Valdruento, Sanmauro, Alpignano e Volpiano. Tanti punti conquistati nelle battute finali delle gare, a testimonianza di quanto questa squadra abbia realmente creduto nelle proprie capacità, e soprattutto gli scalpi eccellenti di Volpiano (2 volte), Rivarolese e Ivrea, a cui si aggiungono i due pareggi ottenuti contro l'Alpignano. Tanta, tanta roba, come piace dire a Zullo.

UNION VALLESUSA, RIFONDAZIONE RIUSCITA

IL PRESIDENTE DELL'UNION VALLESUSA VINCENZO CASCIELLO ESULTA INSIEME AL DS NINO OLLIO PER LA SALVEZZA APPENA CONQUISTATA

Chiunque abbia affrontato l'Union Vallesusa in questa stagione sa come la squadra di Silvio Foch ha delle potenzialità tecniche che, se realizzate a pieno, potrebbero proiettare i biancorossi verso enormi soddisfazioni. Peccati di gioventù in qualche partita e un paio di passaggi a vuoto comprensibili, ma alla fine della fiera i valsusini sono riusciti a pieno a centrare l'obiettivo salvezza, senza playout e con due gare di anticipo. A Bussoleno è stato un vero e proprio anno zero, con la volontà del presidente Vincenzo Casciello di rifondare tutto sia sul piano dirigenziale che organico per quanto riguarda la prima squadra. Inevitabilmente per una delle formazioni che fino alla scorsa stagione (con Mario Gatta in panchina) era potenzialmente da vertice serviva almeno una stagione di transizione, in modo da amalgamare al meglio i tantissimi ragazzi arrivati in biancorosso per uno spazio da protagonisti. Lodevole in questo aspetto il lavoro del DS Nino Ollio, che si è prestato anima e corpo per questi ragazzi e per regalare a Foch una formazione competitiva.

Nonostante qualche strigliata e dei momenti di sconforto che nell'arco di un anno ci possono stare si può dire che Foch in panchina delle soddisfazioni se l'è tolte, grazie sia ai veterani come Bernardo Serpa, Gabriele Iorianni e Andrea Marra, ma soprattutto ai tanti ragazzi dai 25 anni in giù che hanno composto praticamente il 90% della rosa biancorossa. Dai due Bertuzzi, Gianluca e Lautaro, autentiche rivelazioni del campionato, passando per i gol di Mattia Aimasso e le ottime prestazioni dei vari Ndiaye, Roggero, Pereno, Foch e Gandiglio (questi due i più presenti in maglia Union insieme a Gianluca Bertuzzi). Il 4-1 in Valle d'Aosta contro lo Charvensod è stata la ciliegina sulla torta su una stagione che ha visto nelle vittorie su Alpignano, Volpiano e Lascaris (quest'ultima con un clamoroso 4-0) e nei pareggi con Sanmauro, Lascaris, Rivarolese e Ivrea i momenti più alti della stagione.

CARRARA, CREDERE NELLE PROPRIE CAPACITÀ

DANIELE MONTELEONE ESULTA ALLA SUA MANIERA INSIEME AD ALESSIO SIGNORIELLO (FOTO CUNAZZA)

Ivano Sorrentino, allenatore del Carrara e fratello di Stefano, neo-presidente del Chieri, lo ripeteva come un mantra: «Stiamo facendo la storia di questa società. I ragazzi devono capire che hanno delle qualità importanti e devono farle vedere in ogni partita che giocano». Alla fine, la storia, Ivano l'ha scritta: una delle migliori annate della recente storia dei Verdi si avvia verso la conclusione, con una salvezza raggiunta evitando i playout e con due domeniche di anticipo. Complicato da immaginare alla vigilia, vista la caratura delle avversarie, ma va detto che ad agosto-settembre sulla carta il Carrara aveva le potenzialità per fare bene ed è persino riuscito a superare ogni possibile proiezione. Inevitabilmente l'arrivo di Daniele Monteleone in Corso Appio Claudio ha alzato tantissimo le potenzialità offensive del Carrara, anche perché si parla di una delle punte più forti della categoria e più prolifiche degli ultimi anni. Non a caso Daniele di reti ne ha segnate 22, oltre la metà delle 43 totali di tutto il Carrara, diventando un vero simbolo di questo gruppo e vero faro per tutti.

Con ciò non vanno oscurati gli altri elementi della rosa di Sorrentino che tanto hanno fatto bene. Dalla garanzia "Pupi" Marinaro a Lorenzo Lionello, passando per Signoriello, Borrello e Diop fino all'elevato rendimento dei due portieri Andrea Sprocatti e Ludovico Veiluva, in grado di mantenere la porta inviolata in 6 occasioni totali. Seppur qualche passo falso e qualche strigliata da parte del tecnico sia arrivata sono arrivate in contemporanea le soddisfazioni soprattutto contro le big, a testimonianza delle vittorie su Sanmauro e Valdruento e i pareggi contro Ivrea (2 volte), Volpiano, Sanmauro, Rivarolese e Valdruento. Una bella soddisfazione per tutta la società.