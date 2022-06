Tutti i verdetti della Promozione: 4 feste storiche e tante nobili retrocesse

Dopo un lunghissimo anno fatto di trasferte, grandi vittorie, dolorose sconfitte e tanto altro la regular season di Promozione si è conclusa. Per quando finire il 5 giugno sia stata un'anomalia, visto lo stop di gennaio causa Covid, fare festa a fine anno era un evento che mancava dal 2019 e dopo 3 anni tornare a raccontare le emozioni di gruppi vincenti o meno è stato il definitivo passaggio per il ritorno alla normalità vera del calcio di provincia. Ma adesso basta, tiriamo realmente le somme su tutti i verdetti della Promozione 2021/22.

GIRONE A

SQUADRA VINCITRICE: Briga.

Probabilmente un duo in testa a un girone di Promozione, in Piemonte, non si vede da tantissimi anni. Briga e Cossato hanno distrutto ogni tipo di concorrenza nel girone A, ma alla fine dei giochi sono stati i novaresi a spuntarla. 71 punti conquistati in 30 gare, 21 vittorie, miglior attacco con 68 gol fatti e miglior difesa con 19 subiti: numeri da far impallidire tutti e passaggio in Eccellenza che per la squadra di Licaj è più che meritato. Se poi si pensa che il Briga non perde in campionato da sabato 16 ottobre, quando cadde a Omegna (una delle due sconfitte stagionali, insieme a quella in coppa Promozione del 24 novembre contro l'Arona), fa capire la reale caratura di questa squadra. Chapeau.

AMMESSE AI PLAYOFF: Città di Cossato.

Più corretto scriverlo al singolare. Se è vero che anche al Città di Cossato vanno fatti tutti i complimenti possibili per il cammino super fatto quest'anno i gialloblù di Forzatti possono sentirsi delusi. 20 punti di vantaggio dalla terza (i playoff nel girone A, quindi, non si faranno) e 70 punti che avrebbero consentito di vincere tutti gli altri 3 gironi, anche quello a 17 squadre. Poco altro da dire ai biellesi che hanno chiuso secondi anche nella classifica de migliori attacchi del girone e delle migliori difese, mandando in gol 16 marcatori diversi. Numeri importanti e oltre due settimane di riposo per la finalissima playoff contro la vincente del gruppo B.

AMMESSE AI PLAYOUT: Nessuna.

Così come i playoff anche i playout, nel girone A, non si faranno. Troppi i punti di distanza tra dodicesimo-tredicesimo posto e le altre due piazze, che hanno consentito a Valduggia e Juve Domo di salvarsi evitando il playout. Un grande traguardo per i valsesiani, che con la vittoria sul Santhià di domenica 29 maggio avevano centrato la matematica permanenza in Promozione nonostante le difficoltà avute nel corso dell'anno. Un traguardo importante ma che comunque non può far sorridere allo stesso modo per i granata di Domodossola, società storica e abituata ad altri palcoscenici, ma che si è comunque trovata invischiata in una lotta per evitare la clamorosa caduta in Prima Categoria. La goleada sul Sizzano e la contemporanea sconfitta del Vogogna all'ultima curva hanno scritto la storia: tutti all'acquapark.

RETROCESSE: Sizzano, Santhià, Vogogna.

Stagioni da dimenticare e a loro modo segnate da tanti momenti critici. Il fanalino di coda Sizzano chiude con la seconda peggior difesa di tutta la Promozione (98 gol subiti), a conferma di un'annata decisamente faticosa da portare a termine; clamorosa la retrocessione del Santhià, che di sicuro non aveva i numeri per competere con le prime, ma almeno salvarsi doveva essere l'obiettivo della società granata che, in modo simile alla Juve Domo, non è sicuramente abituata a palcoscenici come quello della Prima Categoria. Scivola in Prima anche il Vogogna, all'ultima curva: gli incastri erano difficili, vista la contemporanea sfida al Briga e la facile partita della Juve Domo, ma per i biancoverdi evidentemente il destino era già avverso.

GIRONE B

SQUADRA VINCITRICE: Sanmauro.

Una vittoria storica per come è arrivata e per i numeri incredibili mantenuti per tutto l'anno. Il Sanmauro sale per la prima volta della sua storia in Eccellenza, sotto la guida dello Special One Vincenzo Piazzoli, arrivato al quinto campionato di Promozione vinto. Sbaragliata la concorrenza prima dell'Ivrea, che sembrava assoluta favorita nella prima metà di campionato, e poi dell'Alpignano, unica squadra che ha saputo tenere testa ai gialloblù. Numeri da top: secondo miglior attacco con 71 gol fatti, trascinati da Di Vanno (19), Piroli (11) e Fascio (10). L'impresa resterà nella storia, anche se nell'orizzonte gialloblù i protagonisti della cavalcata non ci saranno.

AMMESSE AI PLAYOFF: Alpignano, Lascaris, Ivrea.

Tre percorsi a modo loro diversi e obiettivo comunque raggiunto. L'Alpignano di Roberto Berta si è dimostrato il principale antagonista del Sanmauro, mantenendo un ritmo devastante soprattutto nel girone di ritorno. Aver chiuso a un solo punto dai gialloblù è un buon motivo di orgoglio per i biancazzurri, forti della seconda miglior difesa del girone (32 gol subiti) e di un ottimo comparto offensivo (65 gol fatti). Il Lascaris è andato sulle montagne russe, iniziando benissimo, calando nella parte centrale del campionato e risalendo la china nel finale, chiudendo alla fine sul podio: Alberto Falco all'ultima curva si è guadagnato il vantaggio di giocare in casa contro l'Ivrea, battendo proprio gli eporediesi in trasferta. L'Ivrea è invece letteralmente crollato dopo aver dominato il girone d'andata: gli Orange che furono di Porrini sono andati in contro a una serie di stop che hanno fatto perdere non solo la vetta ma pure il podio. Con Conta in panchina il miglioramento è stato solo parziale: adesso domenica 12 giugno serve l'impresa, forti del miglior attacco (74 reti fatte) del girone.

AMMESSE AI PLAYOUT: Nessuna.

Tante bellissime storie di salvezze raggiunte con largo anticipo e soprattutto senza passare dai playout. Abbiamo raccontato quelle di Caselle, Union Vallesusa e Carrara, probabilmente le più sorprendenti per come sono arrivate, ma non va sottovalutata anche quella del Quincitava, che si era messo già al sicuro a tempo debito. Stupisce poi quella del Pianezza, che all'ultima giornata ha vinto con un clamoroso 5-4 sul campo dello Charvensod confermando i 9 punti di distanza dall'Ivrea Banchette: Ivan Musso si è così mantenuto in Promozione, grazie soprattutto ai colpi di Carmelo Messineo, capocannoniere del girone con 26 reti.

RETROCESSE: Nolese, Barcanova, Torinese, Ivrea Banchette.

Una stagione da dimenticare per la Nolese, che non è riuscita a vincere nemmeno una partita: i granata di Di Bernardo sono l'unica squadra di tutta la Promozione che non ha conosciuto la gioia dei tre punti in questa annata. Male anche il Barcanova, che dopo l'addio di Stefano Marenco e il passaggio di consegne tra Enea Benedetto e Gianluca Pinto non è riuscito ad evitare la retrocessione, nonostante tutto l'impegno messo da Vito Scardino. Tanto amaro in bocca per il Banchette di Kevin Bardus, che stava riuscendo a trovare continuità nelle ultime giornate ma la vittoria per 5-2 sul campo del Carrara non è bastata a salvare i rossoblù. Clamorosa debacle della Torinese: partiti con altri obiettivi, ovvero almeno conquistare i playoff, gli oronero sono retrocessi con il quattordicesimo posto complessivo e solo 25 punti conquistati. 3 allenatori, tante delusioni e l'unica nota lieta nell'esordio di tanti ragazzi di Under 18 e Under 17 e la clamorosa stagione di Jacopo Tozzi (18 reti stagionali)

GIRONE C

SQUADRA VINCITRICE: Cavour.

Un ritorno in Eccellenza 5 anni dopo: il Cavour mantiene altissimo il trend delle squadre pinerolesi, che hanno registrato una tripla promozione diretta tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Pino Di Leone, bandiera giallorossa, guida un gruppo ben assortito conquistando la matematica contro il BSR Grugliasco, centrando l'obiettivo grazie a una rocciosa difesa (25 reti subite in 30 gare) e all'ottimo rendimento di Dennis Costantino (20 gol).

AMMESSE AI PLAYOFF: Cheraschese, Pedona, Pancalieri Castagnole, Carmagnola

Si preannuncia un doppio playoff equilibrato. I Lupi di Mascarello hanno conquistato il secondo posto vincendo proprio lo scontro diretto contro il Pedona, evitando il sorpasso all'ultima giornata, mentre Pancalieri e Carmagnola si sono aggiudicate quarto e quinto posto dopo una stagione tra alti e bassi. Nerostellati e grigiogranata punteranno forte sui reparti offensivi, i migliori del girone (rispettivamente 64 e 65 gol fatti), mentre il Pedona e il Carmagnola si aggrapperanno ai gol dei veterani Marco Dalmasso e Manuele Barison.

AMMESSE AI PLAYOUT: Infernotto, Carignano, Montatese, Villarbasse.

Si sono inseguite, si sono agganciate, si sono scontrate a viso aperto. Infernotto e Carignano alla fine avranno il vantaggio di giocare in casa e del doppio risultato dopo 120', ma la sfida non sarà per niente facile perché le gare rispettivamente contro Villarbasse e Montatese saranno tutt'altro che scontate. Gli arancioblù del presidente Loris Cappelli cercano la clamorosa salvezza dopo le domeniche di "autogestione" in panchina, mentre i gialloblù langaroli dopo il cambio tecnico hanno trovato una buona vittoria proprio a Carignano l'ultima giornata. Due sfide interessanti per Ghio e De Vincenzo, che comunque partono favoriti.

RETROCESSE: Nichelino Hesperia.

Stagione complicata in quel di Nichelino. L'Hesperia chiude ultimo a 14 lunghezze dal Villarbasse penultimo, con la peggior difesa e il peggior attacco. Poche gioie per i rossoblù, rappresentate dalle vittorie con Villarbasse e Azzurra (le uniche stagionali) e l'illustre pareggio in trasferta contro la capolista Cavour. Da segnalare, quantomeno, l'esordio di tanti giovani ragazzi dal 2003 fino al 2006.

GIRONE D

SQUADRA VINCITRICE: Luese Cristo.

Dopo un solo anno di vita con la nuova denominazione la Luese Cristo vince il girone D e sale in Eccellenza. Una squadra forte e costruita per le prime posizioni, ma i blucerchiati di Adamo hanno superato anche i propri limiti vincendo un gruppo tostissimo ricco di formazioni che ambiscono alle vette da tanti anni. Una difesa granitica, portata avanti da un fenomenale Marco Bodrito autore di 18 clean sheet in 28 presenze. Il resto l'hanno fatto capitan Gigi Russo e compagni, che hanno riportato il quartiere Cristo di Alessandria nella massima categoria regionale.

AMMESSE AI PLAYOFF: Pro Villafranca, Novese, Pastorfrigor Stay, Valenzana Mado.

Tre alessandrine e un'astigiana: in questi playoff ci sarà da divertirsi. La Pro Villafranca di Beppe Bosticco chiude seconda ed è abituata a lottare per il vertice di questo girone, per la Novese è un gradito ritorno ai vertici dopo anni di sacrifici e investimenti. I biancocelesti hanno però rallentato nelle ultime due partite, pareggiando contro Santostefanese e Pastorfrigor Stay. I casalesi di Perotti saranno proprio gli avversari della Novese: un risultato clamoroso per la neonata società, che si sta imponendo sempre più ad altissimi livelli dopo la clamorosa scalata dello Stay O' Party. Chiude la ValeMado, che ha dalla propria la storia e il blasone: grande sfida contro i Villans.

AMMESSE AI PLAYOUT: Pozzomaina, Mirafiori.

Un campionato a parte in zona salvezza. Con Arquatese, Asca e Trofarello che hanno festeggiato con larghissimo anticipo la salvezza il playout se lo sono giocate in tre e alla fine lo disputeranno Pozzomaina e Mirafiori. Mammola tira l'allungo su Caprì nelle ultime giornate, grazie soprattutto alla vittoria in trasferta sull'Asca e alla contemporanea sconfitta casalinga del Mirafiori. Tanto da mangiarsi le mani per i gialloblù, che comunque avranno un'ultima occasione per salvare la pelle e confermare la categoria.

RETROCESSE: Cit Turin, Bacigalupo.

Il Cit Turin non ha praticamente mai lottato per la salvezza: i rossoverdi tornano in Prima Categoria collezionando solamente 9 punti, con il peggior attacco di tutta la Promozione (103 reti subite). Si salvano le due vittorie (le uniche) entrambe sul Bacigalupo, i due pareggi sul Trofarello e l'illustre pari di Valenza. Male, malissimo il Bacigalupo: cambi in panchina, rovesciamenti della rosa e il tentativo di spostare in massa tutti gli elementi dell'Atletico Torino per puntare addirittura ai playoff. Chiaramente qualcosa non ha funzionato: retrocessione in Prima Categoria.

POST SEASON, DATE E CALENDARIO

Per il post season ricordiamo le modalità di svolgimento della partite. Gara secca in casa della meglio piazzata, in caso di parità nei tempi regolamentari si procede ai supplementari. In caso di ulteriore parità passa la formazione che gioca in casa. La finale playoff sarà in casa della meglio piazzata, in caso di piazzamento analogo si giocherà in campo neutro.

GARA 1 PRIMA FASE: DOMENICA 12 GIUGNO (in casa della meglio piazzata)

GIRONE B: Lascaris - Ivrea

GIRONE C: Cheraschese - Carmagnola

GIRONE C: Pedona - Pancalieri Castagnole

GIRONE D: Pro Villafranca - Valenzana Mado

GIRONE D: Novese - Pastorfrigor Stay

GARA 2 PRIMA FASE: DOMENICA 19 GIUGNO (in casa della meglio piazzata)

GIRONE B: Alpignano - vincente Lascaris-Ivrea

GIRONE C: Vincente Cheraschese-Carmagnola - Vincente Pedona-PancaCasta

GIRONE D: Vincente Pro Villafranca-ValeMado - Vincente Novese-Pastorfrigor

FINALI PLAYOFF: DOMENICA 26 GIUGNO

Città di Cossato - Vincente playoff girone B

Vincente playoff girone C - Vincente playoff girone D

PLAYOUT: DOMENICA 12 GIUGNO (in casa della meglio piazzata)

GIRONE C: Infernotto - Villarbasse

GIRONE C: Carignano - Montatese

GIRONE D: Pozzomaina - Mirafiori