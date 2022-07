Come il Monza di Galliani: 4 colpacci per sognare da neopromossi

Chi segue un minimo di Serie A e di calciomercato può ritenersi stupito delle mosse del Monza di Berlusconi e Galliani, con grandi colpi ufficializzati e voci di altri arrivi che potrebbero ulteriormente alzare l'asticella della neopromossa. Un po' con un paragone sottile (ma neanche troppo) un'altra neopromossa può prendersi un ruolo simile ai brianzoli in Promozione: parliamo del Lesna Gold del presidente Bove, che nelle ultime ore ha piazzato 4 colpi veri, di categoria e in grado di migliorare l'organico in vista dell'inizio di campionato. Le ambizioni della società di Borgata Lesna possono alzarsi? Complicato dirlo ora, ma i nuovi arrivi avranno sicuramente voglia di spaccare il mondo.

EMANUELE FIOLO

L'innesto che arriva dalla categoria più alta. Emanuele Fiolo sbarca al Lesna Gold dal Vanchiglia (girone B di Eccellenza), tornando in Promozione 3 stagioni dopo l'ultima volta (con la casacca del Lucento, annata 2019/20). Cresciuto nel settore giovanile del Novara, esordisce tra i grandi in Serie D con le maglie di Vogherese e Pro Eureka, prima di girare il Piemonte tra Promozione ed Eccellenza. Mathi, Pavarolo, Atletico Torino, Lucento e Vanchiglia, ultima maglia indossata e con cui ha totalizzato 22 presenze tra campionato e coppa al centro della difesa di Ramin Binandeh. All'attivo in Promozione 68 presenze e 5 gol per il difensore centrale classe 1996.

DIEGO BENEDETTI

Un altro faro per la difesa del Lesna Gold. Diego Benedetti è il più esperto dei nuovi colpi (classe 1989) e arriva da Carmagnola dopo 3 stagioni e mezzo, con 71 presenze e 1 gol con la casacca biancoblù. Cresciuto nel Toro, esplode tra i dilettanti al Chieri in Serie D, girando poi tra Marano, Mirafiori, Denso e Garino. 146 presenze in Promo e 49 in Eccellenza, adesso al servizio della casacca oronero. Un altro gran colpo per la società di Bove.

MICHAEL RACIOPPI

Uno che in zona torinese è conosciuto eccome. Centrocampista pronto a tutto per la causa, Michael Racioppi (classe 1993) parte dal Lucento (dove gioca nelle formazioni giovanili) per poi spiccare il volo in Eccellenza sempre con la casacca rossoblù. Oltre 90 presenze in Eccellenza (11 gol) e 138 in Promozione (38 reti), che fanno di Michael uno dei profili di maggior continuità della categoria. Sporting Cenisia, Vanchiglia, Barcanova, Atletico Torino, CBS e Carmagnola nel suo percorso, sempre tra Eccellenza e Promozione (unica esperienza in Prima Categoria al Città di Rivoli). Il Lesna punterà su di lui per la storica stagione in Promozione, affidando le chiavi del centrocampo all'ex Carmagnola.

DANIELE MONTELEONE

Il Re Mida della Promozione, il Gonzalo Higuain della categoria. Dopo essersi confermato come una delle punte più devastanti del Piemonte Daniele Monteleone (classe 1993) cambia casacca e sbarca al Lesna Gold per la prima volta in carriera. Cresciuto tra Juventus, Canavese, Chieri e Vanchiglia, viaggia con ottime medie tra Settimo, Vanchiglia e Sanmauro, iniziando a lasciare il segno nel concreto con il Barcanova, nella stagione 2016/17 (divisa a metà con l'esperienza al Ponderano), dove da quel momento centra quasi semprela doppia cifra di gol. Barcanova nel 2017/18, Atletico Torino nel 2018/19, Lucento nel 2019/20 e soprattutto l'ultimo anno, al Carrara, dove mette a referto 22 reti in 28 partite. Un vero catalizzatore della fase offensiva dei Verdi, risultando di fatto uno dei bomber più prolifici del girone B di Promozione.

Potrebbe essere il Mauro Icardi (se arriverà) del Monza? Il Pres Bove sicuramente ci spera, Daniele Monteleone sicuramente anche. L'obiettivo del bomber della Promozione sarà sicuramente continuare a spaccare le porte con la casacca oronero del Lesna.