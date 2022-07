I giallorossi aggrediscono il mercato: otto nuove star per sognare in grande

Mancano poche settimane all'inizio della preparazione atletica in vista della stagione che prenderà il via il prossimo 4 settembre con la coppa Promozione, ma alcune società stanno lavorando alacremente sul fronte entrate, dopo aver definito le riconferme e le cessioni, per fornire ai rispettivi allenatori un ventaglio di soluzioni tecnico/tattiche ampliato rispetto all'annata antecedente. Una delle società più attive in questo senso è il Vigliano.

I giallorossi hanno ufficializzato la nuova guida tecnica, Alessandro Giraulo, definito le cessioni, ad esempio Damas Lopez alla Chiavazzese e Fasso alla Fulgor Ronco Valdengo, e attualmente stanno formalizzando una serie di colpi che andranno a incrementare il tasso tecnico di una compagine che nell'ultima stagione ha mostrato qualche lampo ma spesso è rimasta invischiata nelle retrovie della graduatoria.

Partendo dai pali, i giallorossi hanno ingaggiato Filippo Beltrami. Reduce dall'esperienza al Valduggia dove ha militato per tre annate e ha già accumulato un bagaglio di esperienza di un certo spessore dato che con il Verbania ha avuto modo di calcare i palcoscenici della Serie D. Coi verbanesi e con l'Arona ha anche militato in Eccellenza. E' prestante fisicamente, aspetto che lo rende molto forte nelle uscite sulle palle aeree. Nonostante sia slanciato è comunque reattivo nei cambi di direzione e nel scendere agevolmente.

Il secondo rinforzo tra i pali è Nicolò Nojelli. Si tratta di un innesto in prospettiva, dati anche i soli 19 anni, che ha fatto la trafila nelle giovanili di Accademia Borgomanero, Borgosesia e Arona. Una formazione di livello e adesso è pronto per il salto di qualità. I giallorossi hanno formalizzato l'acquisto di Erik Bertona, classe 1999 reduce dall'esperienza quinquennale al Valduggia. Si tratta di un terzino sinistro che è molto abile nel ricoprire ambedue le fasi, sia di spinta, dove è molto propositivo con un mancino educato nei cross, sia di copertura dove è in grado di leggere bene l'azione non lasciando spazi scoperti.

Dallo Sparta Novara, i giallorossi hanno ingaggiato il polivalente Andrea Midali. Un profilo molto duttile tatticamente, il difensore centrale sa destreggiarsi sia come centrale nel reparto difensivo sia come mediano tra le linee di centrocampo e difesa. Tatticamente offrirebbe un ampio ventaglio di soluzioni per il mister Giraulo dato che potrebbe ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa ed eventualmente saprebbe giocare anche come terzino destro.

Passando al centrocampo, spicca l'innesto di Christian Marteddu. Mediano dalla grande esperienza e di caratura nel panorama dilettantistico calcistico piemontese, classe 1991, arriva dal Cossato dove ha disputato una grande annata. Il suo ruolo primario è quello di mediano, dove è in grado di fare filtro recuperando palloni in fase di non possesso, ma può essere anche impiegato come centrale sulla linea di centrocampo data la sua notevole visione di gioco, la precisione nei passaggi e nella verticalizzazione della manovra offensiva.

Ritorno al futuro per Federico Lanza, che torna a vestire la maglia viglianese dopo le esperienze con Biellese, Cossato e Saint Vincent Châtillon in Prima Categoria nell'ultima annata conclusa con 4 marcature complessive. Si tratta di un attaccante classe 2001 il cui raggio di azione è alle spalle del terminale offensivo. Seconda punta con una stazza fisica non indifferente alla quale coniuga una brillante tecnica. Sul fronte offensivo è in grado anche di giocare anche come centravanti e trequartista, aspetto tattico che lo pone come un regista avanzato. Le sue prime parole da nuovo giocatore giallorosso: «Conosco e apprezzo molto il Presidente Daniele, per motivi di studio dovetti lasciare il Vigliano ma ora sono tornato con grande motivazione. Il progetto tecnico mi affascina notevolmente. Si sta formando un bel gruppo, desideroso di togliersi molteplici soddisfazioni nell'annata che verrà. Spero di contribuire alla causa a suon di gol».

Alla corte di Giraulo approda anche Tommaso Stesina, un classe 2003 di ruolo mezz'ala che contribuirà a dare ordine a centrocampo nello smistamento della sfera in fase di impostazione dell'azione offensiva. Formatosi nei settori giovanili di Cossato, Gozzano, Suno e Borgosesia farà il debutto in Promozione nell'annata che verrà. E' abile nella visione di gioco e nella fase di ripiego.

L'ultimo acquisto dei giallorossi in ordine cronologico è Nicholas Tricerri. Attaccante classe 2004 è reduce dall'esperienza al Gattinara nell'Under18 dove è stato uno dei protagonisti e il Vigliano crede nelle sue potenzialità sopratutto in ottica futura. Agisce sulla fascia mancina in qualità di esterno offensivo dove brilla per le sue progressioni, accelerazioni e attacco in profondità negli spazi aperti. Sotto il profilo atletico è dotato di grande corsa e tenuta fisica, fattori determinanti per esprimere il proprio potenziale tecnico e offrire una freccia in più all'allenatore per quanto concerne il ventaglio di soluzioni.