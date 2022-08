Domani pomeriggio, ovvero sabato 27 agosto, la stagione 2022/2023 della Promozione prenderà ufficialmente il via grazie alla Coppa Lombardia, ma l'occhio non può che andare già alla settimana successiva e a quel 4 settembre che vedrà finalmente ricominciare il campionato. E allora, nell'attesa, spazio all'analisi dei gironi che ci aspettano e ci accompagneranno per tutto l'anno.GIRONE A Prime delle classe indiscusse, apparse grazie a un mercato faraonico una spanna sopra le altre, sono Meda e Saronno. Per le due corazzate il rischio più grosso può essere rappresentato solo dalla pressione e dalla consapevolezza di non poter...