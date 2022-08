Un calcio di rigore in pieno recupero decide una sfida da 7 gol

Per riassumere il debutto stagionale di Lentatese e Morazzone c’è una sola parola: gol. La sfida in terra brianzola termina infatti con un 3-4 sbilanciato nella ripresa, quando i varesotti si portano sul doppio vantaggio e vengono raggiunti verso il finale di gara, salvo poi trovare dagli undici metri i primi tre punti stagionali. Negli ultimi due minuti della prima frazione di gioco Barbera e Lopez accendono la partita, poi Lanzarini e Tagliabue annullano la rapida doppietta di Marchiella, ma agli sgoccioli del recupero il subentrato Gerevini trasforma un calcio di rigore conquistato in contropiede. Un episodio che decide una...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?