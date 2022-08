Una perla su punizione del classe 2003 regala al tecnico la vittoria al debutto

Finisce 1-0 la partita tra Lissone e Baranzatese, con il tecnico Simone Fossati che vince la sua prima partita all'esordio sulla panchina dei biancoblù. La prima gara di Coppa Lombardia viene giocata alla pari dalle due squadre: nel primo tempo le occasioni per sbloccare il risultato arrivano tutte da punizioni dal limite dell'area o dalla trequarti. A inizio ripresa, però, Orellana sblocca la partita con una magnifica punizione che finisce all'incrocio dei pali. Da qui in avanti la sfida si mette in discesa per i padroni di casa, che continuano la partita concedendo poche azioni agli avversari, di conseguenza il risultato...

