Le milanesi pronte per l'esordio: amichevoli di lusso e mercato top

Due delle milanesi presenti nel campionato di Promozione si preparano ad affrontare la stagione 2022/23. Rispetto alla scorso anno sia Barona Sporting che La Spezia sono state inserite nel Girone F (e non nel girone E), in un raggruppamento che vedrà la presenza, tra le altre, anche della Frog Milano. Ma come stanno arrivando all'appuntamento le due compagini?

BARONA SPORTING

Per i ragazzi di Papa, la scorsa settimana successo di prestigio in amichevole contro la Primavera del Sangiuliano City. Un 3-0 importante, che manifesta l'ottimo stato di forma del club e le ambizioni di una rosa che ha tutte le intenzioni di provare ad arrivare almeno ai playoff di categoria. Al 10' ha aperto le marcature Finizza dal dischetto, mentre nella ripresa, al 5' di gioco, è stato il rampante Marco Cipolla, rivelazione della scorsa stagione di Under 19 con oltre 30 gol segnati con la maglia del Rozzano, a siglare il raddoppio. Alla mezz'ora, ad arrotondare il risultato ci ha pensato Mezzina. Un segnale importante, anche se la condizione è ovviamente ancora tutta da mettere a punto, come confermato dal ds Piercarlo Rolla: «Buona gara. Loro sono una buonissima Primavera, noi ancora imballati ma tutto sommato ho visto una buona squadra. Dobbiamo aspettare ancora il recupero completo di Marcantoni e i rientri di Joderi, Vacca e altri componenti importanti. Abbiamo un buon organico».

LA SCHEDA DI MARCO CIPOLLA

NOME E COGNOME : Marco Cipolla

: Marco Cipolla ANNO DI NASCITA : 2003

: 2003 PRESENZE (UNDER 19 ROZZANO) : 23

: 23 GOL FATTI : 28

: 28 PRESENZE PLAYOFF : 3

: 3 GOL FATTI : 4

: 4 RUOLO : Attaccante

: Attaccante MEDIA VOTO : 7.22

: 7.22 MEDIA GOL/MIN : 66'

LA SPEZIA

La squadra agli ordini di Morabito ha invece ufficializzato un altro colpo, oltre ai vari Schiavo, Martone, Mainardi e il ritorno di Sow già annunciati. Si tratta di Luca Baronio, centrocampista classe 2000 proveniente dalla Real Calepina, considerato uno dei migliori giovani dell'Eccelenza bresciana. Si trasferisce a Milano per studiare alla Bocconi e sarà un rinforzo di spessore per la squadra di Via Famagosta. Di proprietà della Real Calepina, ha militato al Carpenedolo negli ultimi due anni di Eccellenza e può vantare un percorso giovanile con la casacca del Lumezzane. In totale vanta 42 presenze e 3 reti in Eccellenza, oltre a 28 gettoni e 4 centri nei campionati di Under 19. Adesso per lui una grande responsabilità nel torneo di Promozione: le aspettative sono altissime. Così il dirigente della società Paolo Scarzella: «Ho incontrato un ragazzo esemplare e un rinforzo fuori livello. Abbiamo compiuto uno sforzo notevole, ma ci occorre per non soffrire come l'anno scorso. Un ringraziamento va ad Angelo Santoro per il lavoro svolto in questa estate di calciomercato».

Tutto è pronto per il via, con l'antipasto di Coppa che vedrà la Barona Sporting ospite del Città di Vigevano, mentre al La Spezia toccherà l'incrocio contro la Viscontea Pavese allenata dal "suo" Danilo Quaranta, artefice della miracolosa salvezza conquistata ai playout della scorsa, travagliata, annata.