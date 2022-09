Diouf come Buffon, Di Vanno sbaglia dal dischetto: è un pari effervescente

Pari spettacolare tra Atletico Torino e Beppe Viola al culmine di un match contraddistinto da intensità, duelli e capovolgimenti di fronte che hanno reso l'incontro spumeggiante dall'inizio al triplice fischio finale. Le battute iniziali del match vedono la compagine di Piazzoli più brillante, ma col passare dei minuti l'ago della bilancia pende più dai gialloneri. Al 17' Di Vanno viene neutralizzato dagli undici metri con un intervento prodigioso di Diouf. Sino al finale della prima metà della partita i padroni di casa si rendono minacciosi in altre circostanze ma il reparto arretrato biancoblu fa muro. Si passa alla ripresa, nel corso della quale l'Atletico Torino costruisce più di una potenziale occasione da rete, ma tra i pali il Beppe Viola ha Diouf che è semplicemente straordinario e consente alla formazione di Marangon di portare a casa uno 0-0 che sa di vittoria.

LA PARTITA

DIOUF SI SUPERA SU DI VANNO

Battute iniziali del match che vedono ambedue le formazioni studiarsi per provarne a captare i rispettivi meccanismi tattici. Il primo squillo offensivo arriva dopo 180 secondi con una punizione dalla destra di Colaiocco che crossa verso Laganà sul lato opposto, ma Ferro sventa la minaccia di testa. La formazione ospite si rende minacciosa soprattutto usufruendo della corsia destra dove le progressioni di Laganà sembrerebbero poter essere una spina nel fianco della retroguardia difensiva dell'Atletico Torino.

I padroni di casa reagiscono con un lancio dalle retrovie di Pacelli che prova a pescare il taglio in velocità di Capobianco, ma Diouf legge bene l'azione e anticipa l'avversario con tempismo impeccabile. La grande intensità anima il match, tuttavia nessuna delle due compagini è riuscita sino adesso a trovare il pertugio vincente. Il dinamismo offensivo dei biancoblu porta a non offrire punti di riferimento alla linea difensiva avversaria, con Laganà, D'Antoni e Raimondi che, però, non riesco a trovare lo spunto decisivo.

Gli ospiti alzano il pressing offensivo con Baudino che è protagonista di un notevole accelerazione sulla destra e serve in profondità Totaro, ma quest'ultimo viene chiuso dalla diagonale superlativa di Massa per pulizia nell'intervento e tempismo. Al 17' Baudino atterra in area di rigore Di Vanno col direttore di gara che lo ammonisce e indica il dischetto: lo stesso Di Vanno batte il rigore, ma il suo destro piatto all'angolino viene neutralizzato da Diouf per riflessi e posizionamento. L'errore dal dischetto galvanizza ulteriormente il Beppe Viola che prova a verticalizzare attaccando la profondità con Minutiello che imbuca per il taglio centrale di Totaro ma la tempestiva uscita di Grande spegne la potenziale occasione da rete.

I gialloneri provano a rendersi pericolosi anche sfruttando i calci piazzati con il preciso cross di destro di Talamo che trova lo stacco di testa in area di rigore di Capobianco, ma il centravanti è impreciso e non inquadra lo specchio della porta. Il match è combattuto pallone su pallone, con ambedue le compagini che cercano di impossessarsi della sfera senza riuscirci. La formazione di casa, dopo aver fallito il momentaneo vantaggio dagli undici metri, non si è persa d'animo, anzi da quel momento ha evidenziato una crescita dal punto di vista dell'espressione della propria filosofia calcistica dopo aver subito la pressione ospite.

Al 33' l'Atletico Torino sfiora il vantaggio: Talamo calcia un destro potente a giro dalla distanza sotto il sette, ma Diouf si supera con una parata fenomenale che tiene vivo il Beppe Viola. La formazione in trasferta torna a essere minacciosa sul fronte offensivo con una discesa sulla destra di Laganà al culmine della quale serve D'Antoni, che controlla di sinistro e calcia di destra colpendo Massa, sulla ribattuta si avventa Totaro che dai venti metri calcia alto.

I biancoblu, dopo appena sessanta secondi, non massimizzano un contropiede guidato da Condelli col diagonale mancino di D'Antoni sul lato opposto che si spegne sul fondo. La compagine fuoricasa cerca di verticalizzare il gioco per innescare la velocità in profondità di D'Antoni, ma l'invitante filtrante di Colaiocco è leggermente lungo e la punta non riesce a raggiungere la sfera. La prima frazione si chiude sul punteggio di 0-0.

RIPRESA GIALLONERA, MA DIOUF È MONSTRE

La seconda metà dell'incontro vede i padroni di casa subito propositivi in fase offensiva con Di Vanno che prova a piazzarla sotto il sette, ma il suo destro è fuori misura. Centoventi secondi dopo Costamagna si rende protagonista di uno slalom sublime al limite dell'area di rigore ma al momento di calciare Minutiello lo stoppa in tackle con una scivolata tanto aggressiva quanto pulita.

I gialloneri hanno approcciato con più intensità la ripresa e all'8' minuto sfiorano nuovamente il vantaggio: Ferro riceve la sfera sulla sinistra, dribbla un avversario portandosi in area calciando di destro, ma Diouf è autore di un altro intervento prodigioso. La guida tecnica giallonera vuole provare l'affondo decisivo e inserisce La Rosa sulla fascia mancina, in sostituzione di Ferro, per avere maggior freschezza fisica in velocità. Come un fulmine al ciel sereno, il Beppe Viola va a mezzo metro di distanza dal sbloccare il risultato col destro al volo dal limite di Minutiello che non va lontano dall'incrocio dei pali.

Al 16' agli ospiti viene annullato un gol per offside a D'Antoni, pescato in profondità dal filtrante di Minutielli, ma la posizione di partenza dell'attaccante suscita le proteste dei biancoblu, dato che lo ritenevano essere in gioco. Alla metà della seconda frazione di gioco Diouf salva nuovamente il risultato sulla girata di testa di Di Vanno, sul preciso cross di Nita, dove l'estremo difensore del Beppe Viola ha un riflesso felino. L'azione seguente, l'attaccante giallonero viene nuovamente neutralizzato dal portiere avversario in stato di grazia oggi.

L'Atletico Torino si sta mostrando superiore sia sul piano atletico sia sotto il profilo della gestione del possesso palla, tuttavia i gialloneri non sono riusciti sino adesso a trovare lo spunto vincente anche per merito di un Diouf stratosferico. Sempre con conclusioni dalla distanza gli ospiti si rendono minacciosi, come col destro di Lovin che, però, viene deviato da Grande con un brillante intervento. Il Beppe Viola riscontra criticità nell'impostare l'azione per vie centrali e sfrutta le ripartenze per sorprendere la retroguardia difensiva avversaria.

Strategia tattica che al 38' quasi porta al vantaggio ospite, con Colaiocco che scatta sulla destra, scarta un difensore in area e calcia di mancino, ma il portiere giallonero è reattivo e devia il tiro. Il forcing finale della formazione di casa non produce gli effetti sperati per i gialloneri e il match si conclude a reti bianche, ma nell'arco dei novanta minuti la partita ha regalato emozioni con ambedue le squadre che hanno sempre giocato all'attacco non trovando il guizzo realizzativo.

IL TABELLINO

ATLETICO TORINO-BEPPE VIOLA 0-0

ATLETICO TORINO (3-5-2): Grande 7, Massa 7, Costamagna 6.5 (19' st Nita 6), Talamo An. 7, Infantino 7, Pacelli 7, Di Vanno 6.5 (29' st Onjefu 6), Barbati 6.5, Capobianco 6.5, Pozzana 6.5, Ferro 6.5 (9' st La Rosa 7). A disp. Gurlino, Cuzzi, Palmiere, Salerno. All. Piazzoli 7.

BEPPE VIOLA (4-3-3): Diouf 8.5, Condelli 7, Baudino 6, Totaro 6.5 (14' st Lovin 7), Moncalvo 6.5, Cirillo 6.5 (28' st Vetrugno 6), Laganà 7 (30' st Mangone 6), Minutiello 6.5 (41' st El Kettani sv), D'Antona 6.5 (23' st Palermo 6), Colaiocco 6.5, Raimondi 7. A disp. Borio E., Dogliotti, Panetta, Duò. All. Marangon 6.5.

ARBITRO: Rocca di Bra 6.5.

COLLABORATORI: Virgilio e Serra.

AMMONITI: 17' Baudino (B), 41' st Infantino (A), 49' st Mangone[04] (B).