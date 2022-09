Pronostici Sprint e Sport: uno sguardo sulle (nostre) 4 regine di Promozione

Start game. Dopo un piccolo assaggio dato dall'andata del primo turno di coppa, la Promozione si prepara ad iniziare domenica 11 settembre e come ogni anno noi vi deliziamo con i nostri pronostici. Si, lo sappiamo, è un lavoro complicato e frutto di grandi discussioni, ma non ci si può tirare indietro. Quindi non vi resta che godere delle 4 tabelle con le proiezioni dei 4 gironi. GIRONE A Una sola, grande protagonista: la Pro Novara. Che la formazione erede sportivo del Borgovercelli potesse prendersi lo scettro del girone A è fatto ben noto a tutti gli addetti ai lavori...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?