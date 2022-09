Messaoudi trascina la Baranzatese: vittoria in rimonta nel derby più caldo della categoria

Alla prima di campionato è subito derby. La Solese ospita la Baranzatese per un incontro che si dimostra subito acceso, anche se privo di reti nella prima metà di gioco. A inizio ripresa la sblocca De Carlo. Poi, a poco più di venti minuti dalla fine, la formazione ospite mette la quarta e ribalta il punteggio: prima Messaoudi con un'azione in solitaria per il pareggio, poi Smaku - da subentrato - firma il vantaggio, e nei minuti finali Stoica mette la vittoria in cassaforte. È SUBITO LOTTA L'aria di derby è sentita sul campo, dove le due squadre danno subito...

