Un gol per tempo e la porta inviolata: gli ingredienti della prima vittoria dell'Assago

Vero, il campionato è iniziato da poco. Troppo presto per parlare di partite cruciali. Quella contro la Rhodense, però, era per l'Assago una sfida molto importante, nonostante non sia nemmeno cominciato l'autunno. Dopo due sconfitte nelle prime uscite stagionali, contro Pontevecchio e Accademia Vittuone, la squadra di via Verdi aveva bisogno di punti. Tre, se possibile. Detto, fatto. I sigilli di Tosoni nel primo tempo - sugli sviluppi di una mischia in area - e Putignano nella ripresa, su calcio di rigore, hanno regalato il primo hurrà stagionale ai gialloblù. GLI UMORI DEL POSTGARA Un successo cercato, meritato, sofferto. Eccome....

