Botta e risposta Ardini-Caimi, Villa e Castelleone si annullano a vicenda

Termina con uno spettacolare 1-1 il match tra Villa e Castelleone i ragazzi di Siliotto soffrono in avvio e vanno subito in svantaggio grazie ad un penalty che Ardini trasforma con freddezza, spiazzando Strano all’angolino. Neanche il tempo di esultare per gli ospiti che il Villa pareggia, calcio d’angolo sul quale sbuca Lorenzo Caimi che al volo colpisce l’angolino per il gol dell’uno a uno. Da lì in poi per gli ospiti inizia la sagra del gol sbagliato, mentre i locali alzano una barricata dove, tolti sporadici tentativi, non riescono mai ad essere incisivi. Un campionato che fin dalle prime...

