Fulmina la difesa e con un tiro incrociato spiana la strada per la terza vittoria di fila

Vittoria fondamentale per la squadra di Varaldi, che non molla le zone alte della classifica continuando a vincere grazie alle reti di Cazzaniga e Marinoni. Deludente invece la prestazione degli ospiti del Mariano, mai davvero in partita. A Seveso va in scena un match che promette spettacolo, la classifica è corta e una vittoria è fondamentale per entrambe le squadre che vogliono inseguire il Meda già capolista in solitaria, il Mariano si presenta puntando su bomber Villa che ne ha fatti 4 in 3 partite, i padroni di casa, favoriti alla vigilia, ripongono le loro speranze sull'inarrestabile Cazzaniga. MARIANO ADDORMENTATO...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?