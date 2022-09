Il baby Trofa viaggia: Coscia incorna l'Arquatese. Vennarucci si infrange contro la traversa

Il Valentino Mazzola si conferma tana impenetrabile per il Trofarello di Alessandro Locandro che vince per la seconda volta 1-0 fra le proprie mura: come contro la Novese, anche contro l'Arquatese a decidere la partita è un difensore, l'esterno destro Giuseppe Coscia, più bravo di tutti a crederci e a ribadire in rete la ribattuta sulla traversa colpita da fuori area di Torrero. Brutta battuta d'arresto per gli alessandrini di Vennarucci che mancano di killer instint vanificando soprattutto con Manzati le tante palle gol create a tu per tu con Migliore. Un successo che permette ai biancorossi di staccare in classifica...

