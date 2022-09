La agguanta il canterano della Juve: i bianconeri vincono a tempo scaduto

Alla terza giornata una vittoria che pesa già tanto. Il Lascaris dà un colpo alla classifica battendo il BSR Grugliasco all'ultimo secondo grazie a Simone Esposito, al primo gol bianconero dopo l'approdo in estate. Non una gara semplice per i ragazzi di Falco, andati avanti con Pretti a metà primo tempo ma messi sotto da un buon ritorno di fiamma degli uomini di Frattolillo, entrati in campo alla grande nel secondo tempo e forti ad agguantare il pari con Donegà al 48'. I biancorossi restano fermi a 0 punti, però i passi in avanti sono netti rispetto alle prime uscite...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?