14 gol subiti in 4 giornate: la crisi del Morazzone impenna con il Saronno

Da una parte una crisi nera, che di più non si può, dall'altra una macchina che inizia a girare come si deve, e a questo punto fa paura a tutti. Questo in due parole il quadro che esce fuori da Morazzone-Saronno, il teorico big match di giornata che però ha messo in evidenza non uno scontro tra pretendenti al titolo (il Morazzone l'anno scorso è pur sempre arrivato secondo), ma i giganteschi problemi della squadra di Epifani rispetto a quella di Tricarico, che ormai inizia ad entrare a pieno rodaggio. Il tecnico rossoblù nonostante l'avvio “horribilis” (una sola vittoria in...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?