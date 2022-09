58 gol in 16 partite: infrasettimanali di coppa pazzeschi

GIRONE A

Secondo turno che si è aperto con gli anticipi del mercoledì, tra i quali spiccano risultati inattesi e goleade. Il Ceversama di Modenese coglie il successo di tappa superando di misura la Fulgor Ronco Valdengo grazie al sigillo di Perazzone sul finale della prima frazione di gioco. Da evidenziare, invece, il colpo esterno del LG Trino, che batte la Pro Novara per 3-5. Battute inaugurali dell'incontro che vedono la partenza flash degli ospiti, col duplice vantaggio firmato da Chiaria e Bernabino. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere: in sette minuti, Bertani mette a referto una doppietta micidiale che ristabilisce la parità. La ripresa è pirotecnica: la formazione di Yon cala il poker prima con Zannotti e successivamente con il secondo sigillo dell'incontro di Bernabino. Dagli undici metri Scienza accorcia nuovamente distanze per la compagine di Ombergozzi, ma all'85' Vergnasco chiude definitivamente i conti.

Il Bulè Bellinzago prosegue il proprio momento d'oro anche in Coppa dopo i tre successi stagionali in altrettante apparizioni in Campionato. La compagine di Forzatti si impone con un rotondo 0-5 esterno ai danni del Vaduggia di Ottina. Ad aprire le danze è Curatolo al 19', al quale segue il raddoppio di Putrean alla mezz'ora e il tris di Rogora nelle fasi conclusive della prima frazione di gioco. Nella ripresa, Leka firma il poker prima che Rogora concluda la cinquina degli oroneri. Pareggio al cardiopalma tra Juve Domo-Feriolo nell'unico match del giovedì sera. Avvio scoppiettante degli ospiti, che al 12' sono già avanti 0-2 grazie ai sigilli di Rampi e Bertolotti. La ripresa regala molteplici emozioni. I biancogranata di Nino ristabiliscono le distanze con la doppietta del classe 2006 Zani nei primi otto minuti della seconda frazione di gioco. I gialloblù di Tornabene si portano nuovamente in vantaggio con Bertolotti, ma al 48' subiscono il 3-3 finale col colpo di reni dei padroni di casa firmato dal classe 2005 Alteri. Il ritorno è in programma il prossimo 13 ottobre.

GIRONE B

Doppia caduta tra le big del girone. Il mercoledì sera di coppa è difficile da digerire per Ivrea e Lascaris, andate entrambe KO in trasferta rispettivamente contro Quincitava e Union Vallesusa. Gli Orange di Tosoni incassano la terza sconfitta consecutiva dopo le due gare perse contro Lucento e Charvensod in campionato, questa volta però riuscendo a trovare la via del gol a metà primo tempo con Davide Pellone. Il Quincitava di Vernetti si conferma però squadra in forma smagliante e già a fine primo tempo la pareggia con Zoppo, per poi completare la rimonta in 14' con Vignali e Vergano. Dopo le grandi fatiche del campionato contro il BSR Grugliasco un Lascaris profondamente rivisitato perde 3-2 a Bussoleno contro l'Union, che archivia subito la sconfitta contro il Caselle e si rilancia in coppa. Apre Emanuele Pio per i valsusini, poi raggiunto nella prima parte di ripresa da Ghironi e sorpassato da Lapis. Ci pensano Ale Ollio e Max Squillace a tempo scaduto a firmare un gran colpo per Silvio Foch, in attesa della trasferta di Colleretto in campionato.

Serata complicata ancora per il Lesna Gold, sconfitto in casa dal Lucento di Maione per 2-1: buona partita per gli oronero, che hanno condotto il match passando anche avanti con il solito Monteleone, ma come spesso è capitato i rossoblù torinesi si sono dimostrati solidi e difficili da abbattere, ribaltando tutto in rimonta con Salerno e Cumpat. Il ritorno sarà ancora equilibrato, ma al Lesna serve subito rialzare la testa già a partire dalla trasferta di Ivrea. Il Caselle, invece, è tornato a fare il pazzo Caselle dello scorso anno: trasferta a Cuorgnè a casa Vallorco, vinta con un super 5-2 che probabilmente facilita il pass per gli uomini di Zullo. Tanti ragazzi giovani in campo per i rossoneri (7 fuoriquota titolari su 11) e pioggia di gol targati Aprà, Stefano Gentile, Nicoletti (doppietta) e Mulatero. In gol per i biancoblù D'Agostino e Rizzuto, ma il pensiero va sicuramente a Samuele Erriquez, andato in contro a un grave infortunio al braccio durante la gara. Per lui gli auguri di una pronta e veloce guarigione.

GIRONE C

Non poteva iniziare in maniera più rocambolesca il secondo turno di Coppa: due vittorie nette, ma soprattutto un trionfo all’ultimo respiro e una rimonta contro il tempo. Parte alla grande il Benarzole, al quale bastano poco meno di 300'' per sbloccare la gara di Sommariva col solito Parussa, che sigla la doppietta personale al minuto 40 (sono 4, adesso, i centri dell’ex-Cheraschese in Coppa, dopo i due gol messi a referto contro il San Sebastiano nel primo turno). Ma mai cantare vittoria troppo presto. I biancoverdi di Carena si rifanno dopo un primo tempo sottotono e risistemano i conti con un’altra doppietta: questa volta è Matija (centrocampista classe 2005) ad andare a segno due volte, prima al 18’ e poi al quarto minuto di recupero (2-2). Una rimonta da capogiro, sul filo del rasoio, che rimette tutto in discussione in vista del ritorno a Narzole.

A essere beffato sul gong è stato anche lo Scarnafigi, che prima vede passare in vantaggio il Pedona al 25’ con Rizzo, dopodiché, pareggia i conti con Bravo nella ripresa. Anche qui, tuttavia, è arrivato lo scherzetto sul finale con Rizzo che buca la rete in prossimità del triplice fischio e consegna la vittoria ai borgarini (1-2). Più tranquille, invece, le vicende di Infernotto e Carmagnola: la formazione di Barge supera il Pancalieri Castagnole con la quarta doppietta di giornata, cioè quella di Romagnini, che va a segno una volta per tempo (3 gol in Coppa per lui); dopo una prima frazione a reti bianche, la squadra di Contieri risolve la questione Villastellone in due giri d'orologio (prima Fraccon, poi è Sidella a raddoppiare dal dischetto, 0-2). Risultati in bilico e strade spianate: il tutto si risolverà giovedì 13 ottobre.

GIRONE D

Secondo turno di Coppa Promozione equilibrato per quel che riguarda le squadre del Girone D: solo la Pastorfrigor Stay di Perotti è riuscita infatti a battere il San Giacomo Chieri mentre tutti gli altri 3 incontri sono finiti in pareggio. Tante novità fra i biancoblú da Casale, una su tutte la presenza dal primo minuto del bomber ex Pinerolo Niccolò Bosco, colui che sul tramonto di primo tempo sblocca il risultato su una combinazione con Micillo che porta Bosco al tiro mancino che batte il portiere classe '05 Crivellaro. Nella ripresa Perotti dà spazio anche a Gulin, out anche lui per infortunio in questo avvio ma sempre vicino alla squadra. La Pastor preme e chiude i conti alla mezz'ora della ripresa con lo stesso Gulin che appoggia in rete l'assist di Miglietta.

Tre X invece negli altri match del turno. L'Atletico Torino privo di Di Vanno e Capobianco non va oltre lo 0-0 al Valentino Mazzola contro il Trofarello di Locandro, che lancia dal primo minuto l'attaccante classe 2006 Rihi; Molina ferma ancora una volta il lanciato Pellegrini su un 1-1 che lascia tutto aperto per il ritorno a Valenza: il Castellazzo si porta in vantaggio col primo gol in stagione di Di Santo, ma 4 giri d'orologio e la Valenzana Mado ristabilisce l'equilibrio con un altro bomber, quello più atteso e ancora all'asciutto, Pietro Amaro, che trova il pari e rimanda il discorso al ritorno. Spettacolo invece a Gavi tra la la Gaviese e l'Arquatese: prima frazione di gioco che si chiude sul risultato di 1-1, in gol per i granata Anfosso mentre per i biancoblú Mandirola. 1-1 è anche il risultato del secondo tempo perché a La Neve risponde l'ex di turno Simone Marongiu, tutto si deciderà ad Arquata.

COPPA PROMOZIONE, ANDATA SECONDO TURNO

JUVE DOMO - FERIOLO 3-3

RETI (0-2; 2-2; 2-3; 3-3): 6' Rampi (F), 12' Bertolotti (F), 5' st Gianola (J), 14' st Zani (J), 26' st Bertolotti (F), 44' st Altieri (J).

VALDUGGIA - BULE' BELLINZAGO 0-5

RETI: 19' Curatolo, 30' Prutean, 36' Rogora, 26' st Leka, 30' st Rogora.

PRO NOVARA - LG TRINO 3-5

RETI (0-2; 2-2; 2-4; 3-4; 3-5): 6' Chiaria (L), 10' Bernabino (L), 35', 42' Bertani (P), 18' st Zannotti (L), 23' st Bernabino (L), 31' st rig. Scienza (P), 40' st Vergnasco (L).

CEVERSAMA - FR VALDENGO 1-0

RETE: 37' Perazzone.

QUINCITAVA - IVREA 3-1

RETI (0-1; 3-1): 33' Pellone (I), 39' Zoppo (Q), 6' st Vignali (Q), 20' st Vergano (Q).

VALLORCO - CASELLE 2-5

RETI: Aprà (C), Stefano Gentile (C), 2 Nicoletti (C), Mulatero (C), D'Agostino (V), Rizzuto (V).

UNION VALLESUSA - LASCARIS 3-2

RETI (1-0; 1-2; 3-2): 9' Pio (U), 11' st Ghironi (L), 22' st Lapis (L), 31' st Ollio (U), 48' st Squillace (U).

LESNA GOLD - LUCENTO 1-2

RETI (1-0; 1-2): Monteleone (Le), Salerno (Lu), Cumpat (Lu).

INFERNOTTO - PANCALIERI 2-0

RETI: 25' Romagnini (I), 43' st Romagnini (I).

VILLASTELLONE - CARMAGNOLA 0-2

RETI: 25' st Fraccon (C), 28' st rig. Sidella (C).

SOMMARIVA - BENARZOLE 2-2

RETI (0-2; 2-2): 5' Parussa (B), 40' Parussa (B), 18' st Matija (S), 49' st Matija (S).

SCARNAFIGI - PEDONA 1-2

RETI (0-1; 1-1; 1-2): 25' Rizzo (P), 25' st Bravo (S), 45' st Rizzo (P).

TROFARELLO - ATLETICO TORINO 0-0

SG CHIERI - PASTORFRIGOR STAY 0-2

RETI: 43' Bosco, 35' st Gulin.

CASTELLAZZO - VALENZANA MADO 1-1

RETI: Di Santo (C), Amaro (V).

GAVIESE - ARQUATESE 2-2

RETI: Mandirola (A), Marongiu (A), La Neve (G), Anfosso (G).