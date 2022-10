Ancora Beppe Viola: El Kattani e Laganà firmano la seconda vittoria consecutiva

Settimana scorsa la prima vittoria in campionato. Oggi il calendario le ha messe una di fronte all'altra: le due neopromosse Beppe Viola e Felizzano si incrociano in una prima volta assoluta che promette scintille per il peso dei punti pesanti in palio in uno scontro diretto per la salvezza. Dopo quasi 100 minuti di gioco è la squadra di Marangon ad esultare portandosi a casa questi 3 punti che valgono doppio e che proietta il Beppe Viola a ridosso del podio dopo 4 partite. La seconda vittoria dei grigioblù porta la firma di Taoufik El Kattani, bravo ad aprire le...

