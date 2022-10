Palo e traversa flash, un gran gol di testa decide la sfida salvezza

Spezzato l'incantesimo: il Rozzano batte 1-0 il La Spezia a domicilio, ringraziando il magistrale colpo di testa di Santobuono al 15' della ripresa, che infila la retroguardia milanese e regala i tre sospirati punti ai ragazzi di Fraccascia, che ha schierato in totale tre ragazzi del 2005 portandosi a casa il primo successo stagionale e mantenendo l'inviolabilità della porta per la prima volta in campionato. Fosse stato un incontro di pugilato, ai punti il match sarebbe terminato in parità, con la sorte che non ha premiato i ragazzi di Morabito, che prima incocciano il doppio legno ravvicinato allo scadere del...

