Una sfida divertente e maschia, come ci si poteva immaginare. Caselle e Druentina non vanno oltre l'1-1 in casa rossonera, divertendo tutti con una gara tirata maturata tutta nel primo tempo. Alla rete di Alessandro Nicoletti, bravo ad infilare Busti con un preciso diagonale all'angolino, ha "risposto" l'autogol di Simone Pelà, bravo ad anticipare in area Ramondo dopo il cross teso di Aimasso ma sfortunato nella deviazione finita in porta.Primo pareggio in campionato per Rosario Ligato, che dopo tre vittorie di fila è andato in contro al primo stop che però, come dichiarato nel post partita,...