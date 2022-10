Il presidente tuona: «Nessun esonero dell'allenatore, ma tutti quanti si diano una mossa e da subito!»

«Non possiamo vivere un'altra stagione di lassismo e di mala gestione. L'allenatore ha la nostra fiducia ma tutti quanti devono sentirsi sotto esame, dal direttivo a chi prende le decisioni sportive a chi va in campo. Con questa squadra chiedevamo di arrivare tre le prime 3-4 del campionato ma dopo questo inizio o si cambia o altrimenti interverremo senza guardare in faccia a nessuno».

Il presidente del Vigliano Paolo Daniele con il tecnico Alessandro Giraulo, arrivato in giallorosso la scorsa estate e con esperienze passate di Promozione al La Chivasso e al Gassino San Raffaele

Tra l'avere intenzione di smentire le voci che davano per conclusa l'esperienza del tecnico di Chivasso Alessandro Giraulo sulla panchina del Vigliano e lo strigliare praticamente l'intera società è breve il passo per il presidente giallorosso Paolo Daniele. Effettivamente quello che è stonato in questo primo mese di partite sono proprio i risultati del club biellese: 4 sconfitte su 4 in campionato, eliminazione dalla Coppa per mano del Ceversama e umore basso. A Giraulo è stata confermata la fiducia venerdì scorso, è arrivata poi una sconfitta interna contro la Chiavazzese, e i rumors su un possibile contatto con il tecnico biellese Andrea Roano sono ancora rimbalzati qua e là dopo essere già stati presenti la settimana precedente. Ma senza fondamento a quanto pare.

«Non abbiamo intenzione di cambiare allenatore al momento, non abbiamo sentito nessun altro e oltretutto non mi sembra la persona ideale il nome che circola per la situazione in cui siamo – taglia corto Paolo Daniele – dobbiamo piuttosto darci una mossa tutti insieme, dal momento che non voglio più trascorrere una stagione come quella passata. Io credo nel lavoro che sta facendo il nostro allenatore Giraulo, a stretto contatto anche con l'Under 19. Ma se in quest'ultima categoria l'inizio è stato ottimo con 14 gol fatti in 2 partite, di sicuro per la prima squadra c'è qualcosa che non va. Non posso vedere 2 ragazzi che corrono sui 22 della rosa».

Anche perchè gli obiettivi del Vigliano sono ambiziosi: «Stiamo cercando una crescita ormai da anni, perchè il nostro obiettivo è lasciare questa categoria prima o poi, ma ci vuole indubbiamente un impegno maggiore da parte di tutti – osserva anche il presidente giallorosso - siamo una Polisportiva ma è chiaro che il calcio è il fulcro della nostra attività. Semmai ci fossero stati 4 jolly in campionato la squadra li ha già esauriti nelle prime 4 partite. E visto che per qualche giocatore la società si adopera con un rimborso importante, non è ammissibile vedere certi risultati. Si dovesse continuare così tanto vale gettare nella mischia un ragazzo di 17 anni che ha voglia di pedalare senza troppe pretese».

Valerio Virga, difensore centrale ed elemento più rappresentativo del Vigliano in virtù del suo passato da professionista con la Roma tra Serie A e Coppe europee

Chiaro ora aspettarsi una reazione da parte della squadra già nel derby biellese contro il Ceversama di domenica prossima. «La squadra c'è, i giocatori di valore ci sono, spero che ci si possa riprendere subito visto che le scelte fatte in estate sono state ponderate – dice ancora Paolo Daniele – a questo punto però se dovessero sorgere problemi io sono il primo a volerli risolvere ma lo farò in maniera definitiva. Il “Ni” al Vigliano non può esistere, quando ci si alza dal tavolo dopo una discussione le cose devono essere chiare. Anche perchè le ambizioni sono di arrivare più in alto nei prossimi anni e non si possono buttare ulteriori stagioni perchè si sbagliano sempre le scelte iniziali».