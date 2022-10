Dopo il commosso addio ai Blues torna in pista: il grande numero 1 volta all'Arquatese

Va bene il titolo è clickbait. Non si tratta del bomber Giulio Merlano, oggi in forza alla Novese a cui manca terribilmente la sua sete di gol. Ma questo colpo non è da meno, anzi. Se Giulio i gol deve farli, Giorgio deve evitarli: parliamo infatti di Giorgio Merlano, ruolo estremo difensore, e nella sua lunga e importante carriera ha difeso la porta di molte società in giro per l’Italia tra Serie D e Lega Pro.

Classe 1988, cresciuto nelle giovanili della Juventus, lascia i bianconeri nel 2010-2011 passando per Viareggio, Treviso, Thermal Albano, Campodarsego e AltoVicentino. Nel 2017 la voglia di tornare vicino casa è troppo forte e ad accoglierlo c'è il Pro Settimo Eureka in Serie D con cui colleziona 7 presenze. Ma le qualità di Giorgio non passano per niente inosservate e il Fossano fa all in su Giorgio per puntare al grande salto tra le semi professioniste: a fine 2017 Merlano firma coi Blues e dopo un anno di rodaggio nel quale colleziona 16 presenze, nella stagione 2018-2019 centra la promozione in D, suo vero habitat naturale. Con la maglia del Fossano centra una promozione e tre salvezze scendendo in campo 128 volte fra Eccellenza e Serie D in 5 anni, per un totale di 171 nella categoria e 244 in carriera.

Ora la nuova sfida in una nuova categoria dopo l'addio annunciato in casa Blues a fine della scorsa stagione per motivi lavorativi, anche se lui stesso non aveva detto addio al calcio lasciando uno spiraglio aperto e la ri-"chiamata alle armi" vicino casa sua era troppo stimolante per farsela sfuggire. C’è soddisfazione dalle parti di Arquata Scrivia per questo grande colpo che non farà rimpiangere l’addio di Alessandro Basso annunciato alla società circa due settimane fa. La Società vuole ringraziare Basso per l’impegno e la professionalità dimostrata in queste settimane. Da quel momento è sceso in campo il DS biancoblú Lipari che, proprio come farebbe Merlano sul pallone, si è tuffato sul portiere ex Fossano, lo ha corteggiato e lo ha convinto. Oggi il primo allenamento con tutta la squadra, ma Giorgio è pronto, perché in questi mesi ha preso parte all'accademia dei portieri di Teti, non è stato fermo essendo già in forma. Sarà Vennarucci a valutare chi schierare tra Merlano e Umberto Acerbo già da questa domenica contro il Castellazzo.

Per Giorgio una sfida di nome Arquatese, che erge con Merlano il suo muro biancoblú.