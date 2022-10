Senza gol e senza vittorie: Rhodense e Frog Milano ancora bloccate

È un pareggio che non accontenta nessuno quello tra Rhodense e Frog Milano, due delle squadre più in difficoltà del Girone F. Se per la neopromossa Frog Milano, allenata da Mario Luongo, era però preventivabile una partenza in salita, l'avvio della Rhodense di Giacomo Diana ha stupito, in negativo, un po' tutti. La compagine di Rho infatti, dopo la retrocessione della scorsa stagione, sta continuando nel suo momento negativo, dovuto principalmente a un'aridità offensiva preoccupante, testimoniata dal mesto 0-0 finale. «Purtroppo devo ripetere la stessa cosa ogni domemica: non riusciamo a trovare il gol concretizzando le occasioni, nonostante abbiamo in...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?