Dopo quattro anni in panchina il tecnico si dimette: «Mi sono fatto da parte per il bene della società»

Dopo quattro anni da lui definiti «bellissimi» termina l'avventura al Segrate di Fiorenzo Poggi, che ha rassegnato ieri le dimissioni da allenatore della prima squadra dopo un avvio di stagione deludente, con un solo punto e quattro sconfitte in cinque partite. «Mi sono fatto da parte per il bene del Segrate e della squadra, sono stati quattro anni fantastici. Mi spiace per come è finita, non posso far altro che augurare il meglio ai ragazzi e al mio sostituto», questo il commento amareggiato del tecnico, che forse si aspettava più sostegno dalla società in questo momento di difficoltà.

IL SUCCESSORE

Al suo posto arriva Antonio Tursi esperto allenatore che da 25 anni si muove tra le varie categorie dilettantistiche con buoni risultati: da vice-allenatore in Serie D col Sant'Angelo alla Promozione fatta l'anno scorso sulla panchina del Vigolo Marchese, passando per varie esperienze di alto livello in Under 19 Nazionale nell'area del cremasco e del lodigiano, dove ha trascorso gran parte della sua carriera. Un tecnico quindi di comprovata esperienza e con una spiccata capacità nel relazionarsi coi giovani. «L'abbiamo scelto per queste sue caratteristiche, appena ho scoperto che era libero ho provato a contattarlo per portarlo da noi. Si è dimostrato da subito molto entusiasta per questa sfida» il commento del ds Gatti.

PRIMO IMPATTO

E in effetti Tursi sembra non vedere l'ora di cominciare questa nuova avventura: «Sono motivatissimo, ringrazio il Presidente e il Direttore Sportivo Gatti per l'opportunità: oggi è un nuovo inizio». Proprio sul concetto di nuovo inizio Tursi si sofferma con convinzione: «Dalla sesta partita dobbiamo resettare tutto. A me piace partire dalla costruzione del gruppo, come se fosse un nuovo inizio di campionato». In tal caso si tratterebbe di un inizio di campionato complicato per il tecnico, dato che dovrà affrontare il Romanengo - protagonista fino ad ora di un ottimo avvio di stagione - oltre che il Tribiano capolista in un doppio confronto tra Coppa Lombardia e campionato; un trittico di partite difficili in cui il Segrate dovrà dimostrare fin da subito di aver compreso i dettami del nuovo allenatore, che dal canto suo non sente pressioni: «Non sono preoccupato per niente, ho già avuto modo di seguire il Romanengo quest'anno e posso dire che abbiamo i giocatori per poter fare una buona partita. Dovessimo vincere titolerete che la cura Tursi ha fatto bene, ma il plauso dovrebbe andare ai giocatori perché vorrebbe dire che avrebbero capito le mie esigenze». Ed è proprio sui giocatori che Tursi pone l'attenzione: «Ho visto la squadra nella partita disputata contro la Settalese, posso già dire che ho a disposizione giovani di qualità con cui poter lavorare, tanto che alla società ho chiesto di non intervenire sul mercato perché per il momento non ne vedo la necessità». Tanta fiducia nei suoi nuovi giocatori quindi, ma anche tanta convinzione nelle proprie idee e nella capacità di trasmettere il proprio entusiasmo a un gruppo di ragazzi che probabilmente ha patito molto le difficoltà e le turbolenze di questo avvio di campionato: «So che faremo bene, sono fiducioso e convinto che risaliremo la classifica. Quest'anno non retrocederemo». Una frase che suona come un grido di sfida anche verso i propri ragazzi: domenica 9 ottobre vedremo se questo grido verrà udito o se l'approccio dovrà cambiare.