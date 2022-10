Dopo gli avvertimenti il «piazza pulita»: la società cambia tutto, arrivano un nuovo ds e un nuovo allenatore

«Tutti sono in discussione» aveva detto una settimana fa il presidente Paolo Daniele. E la discussione ha portato ad un «piazza pulita» generale. In casa Vigliano Alessandro Giraulo non è più l'allenatore della prima squadra in Promozione, sollevato dall'incarico dalla società. Stessa cosa accade per il direttore sportivo Gabriele Zanin, mentre il direttore generale Fabrizio Alandi si dimette dall'incarico. Riparte dunque da zero il club giallorosso che ha perso 5 partite su 5 in questa prima fase di campionato e staziona all'ultimo posto della classifica. Negativissimo il periodo dei biellesi, oltretutto totalmente opposto alle ambizioni societarie di raggiungere l'Eccellenza in un futuro piuttosto prossimo.





Anche contro il Ceversama nell'ultimo turno non c'è stata un'inversione di tendenza e nel 3° derby biellese della stagione è arrivato il 2° ko contro una squadra neo promossa che già aveva eliminato la squadra del presidentedalla Coppa a settembre. Il mercato era stato di livello tra luglio ed agosto, con innesti di giocatori validi come il portiere, il difensore, il centrocampistae l'attaccante. Ma i risultati non sono arrivati. Adesso come prima cosa tocca al neo direttore sportivotentare di risollevare l'ambiente. Nelle ultime stagioniè stato prima alla Chiavazzese e poi alla Biellese ed è figura di lungo corso dell'ambiente calcistico laniero dopo gli anni da allenatore.«L'allenamento di stasera verrà guidato dal tecnico della Juniores ma il nuovo allenatore del Vigliano verrà annunciato nelle prossime ore – commenta il presidentesui canali social del club giallorosso – era necessario un cambio di passo per dare una svolta alla stagione». A questo punto già la partita di domenica 16 contro il Valduggia assume un significato particolare. Una vittoria consentirebbe di alzare il morale e incamerare i primi punti. Diversamente sognare posizioni di alta classifica sarebbe problematico.