Esonerato dopo 5 sconfitte consecutive: ora la svolta in vista del derby

Prima la partenza sulle ali dell'entusiasmo con 3 vittorie consecutive fra Coppa e Beppe Viola in campionato, una squadra giovane e di talento puntellata con giocatori di categoria come Pasquero e Cabiddu. Ma qualcosa dalle parti di Strada Fontaneto si è rotto: tutto iniziò da quel San Giacomo - Pontestura deciso da Bilardo che minò le sicurezze dei Leoni. Da quella seconda giornata sono arrivate altre 3 sconfitte consecutive (4 se si considera anche quella di Coppa contro la Pastorfrigor).

Un epilogo che sembrava scritto per il tecnico e che alla fine è arrivato: il Sg. Chieri ha deciso di sollevare dalla panchina biancorossoblú Vincenzo Pastore. Per l'allenatore ex Borgaro è stata decisiva la sconfitta tonante nel derby col PSG: l'ennesima sconfitta senza storia per un Sg.Chieri lontano parente di quella sorprendente della passata stagione, una squadra apparsa senza spirito di rivalsa e idee. Una condizione che la società non poteva sostenere ancora a lungo e il cambio alla guida tecnica è una normale conseguenza:

«Il SanGiacomo Chieri comunica di aver sollevato Vincenzo Pastore dall'incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del club arriva a seguito di una lunga e attenta riflessione relativa alle prestazioni e ai risultati ottenuti dalla squadra.

L’obiettivo di dare un’immediata svolta alla stagione in corso ha determinato la scelta della Dirigenza che ringrazia Vincenzo per il lavoro svolto sino ad oggi, per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate, augurando allo stesso le migliori fortune.

Il nuovo allenatore della squadra sarà Carlo Berrone, attualmente alla guida della formazione 2006, sulla cui panchina sarà sostituito da Fabrizio Spiteri.»

Recita il comunicato emanato dalla società di Strada Fontaneto in mattinata, vogliosa con Berrone di dare una bella scossa all'ambiente già a partire dal ritorno di Coppa di questa sera contro la Pastorfrigor Stay anche se sarà più importante il match di domenica in vista del derby contro il Trofarello.