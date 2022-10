In 10 per quasi un'ora vincono con un pallonetto e si confermano in vetta

Il messaggio che consegna la sesta giornata di campionato, al di là dello strapotere di Arcellasco e Nuova Sondrio, è uno solo: puoi togliere un uomo alla Casati Arcore, ma non puoi togliere la Casati Arcore dalla vetta. Anche in 10 per più di un tempo, la squadra brianzola supera 1-0 la ColicoDerviese e tiene il passo della capolista di Erba. L'episodio che sembra indirizzare il match della formazione di Pravatà verso un percorso abbastanza tortuoso arriva al 38', quando Colombo si gioca il cartellino rosso per fermare un lanciatissimo Raba. Meno di un quarto d'ora prima, però, si registra...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?