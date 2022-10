Clamoroso in coppa: mandano la Juniores e perdono 11-0

Un turno di coppa che, per un motivo o per un altro, farà discutere. Si delinea dopo la due giorni di coppa Promozione (mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre) il quadro degli ottavi di finale, con le 16 qualificate (4 per girone) che proseguiranno nel cammino verso il trono attualmente in possesso del Dormelletto. Tante big abbandonano la scena e qualche risultato è stato a dir poco pesante.

GIRONE A

Tra sconfitte indolori e vittorie fondamentali in grado di lanciare le neopromosse. Il girone A vede, come grande notizia, l'eliminazione della corazzata Pro Novara dalla competizione, uscita vincitrice dalla trasferta vercellese (2-0) ma comunque eliminata dal LG Trino. La formazione di Ombergozzi la spunta grazie alle reti di Bompan (nel primo tempo) e di Tinaglia al 90', ma nonostante il forcing finale ai novaresi pesano le 5 reti subite in casa due settimane fa. Perde anche Forzatti con il Bulè Bellinzago, ma poco cambia per le sorti degli ottavi di finale perché avanti vanno i gialloneri. Il Valduggia vince 3-1 in trasferta, andando avanti sul 3-0 con Tampellini, Colombo e Di Iaso (tutti nel primo tempo), prima che Leka spezzasse i sogni dei valsesiani.

Grandi gioie per Ceversama e Feriolo. La formazione di Modenese è uscita vincitrice dal quartetto biellese di coppa eliminando anche la Fulgor Valdengo, ribadendo la vittoria dell'andata e vincendo a Cavaglià 3-1. Pesano le reti di Porta, Rizzato ed Emanuele Apollo ai fini del risultato, mentre inutile il gol rossoblù di Martescu. La piccola frazione di Baveno vince in casa contro la Juve Domo, superando gli ossolani 2-1 e strappando il pass per gli ottavi. Decisiva la doppietta di Gitteh (un gol per tempo), in grado di portare avanti il Feriolo sul 2-0; accorcia le distanze per i granata Scibetta, tutto inutile per le sorti della Juve Domo.

GIRONE B

Due big rispondono presente dopo una gara di andata complicata. Ivrea e Lascaris staccano il pass per gli ottavi di finale rimontando rispettivamente Quincitava e Union Vallesusa facendo valere i gol segnati nella gara d'andata lontana dalle mura amiche. La squadra di Tosoni vince 2-0 portando dalla propria la sfida già nel primo tempo grazie alla rete del 2005 Michele Mosca, sempre più in maggiore crescita e ormai con uno sguardo verso le porte della prima squadra. Sfida equilibrata dove i ragazzi di Vernetti hanno provato a tenere, fino al definitivo 2-0 di Danny Monteleone, che ha reso utilissimo il 3-1 di Quincinetto. Discorso analogo per i bianconeri di Falco, vittoriosi 1-0 sull'Union grazie ad Antonio Aiello, che ha reso vana la vittoria dei valsusini 3-2 in quel di Bussoleno. Due big che, nonostante qualche difficoltà di troppo, proveranno a mantenere vivo il secondo impegno fino alla fine.

Tiene vivo il proprio sogno anche il Caselle, che esce sconfitto in casa contro il Vallorco ma senza ossa rotte: i rossoneri perdono 2-1, ma passano il turno in virtù del roboante 5-2 i Cuorgnè. Onore ai biancoblù di Bruno Mattiet, capaci di crederci grazie alle reti di Momoh Sani e Caliendo su rigore, ma il penalty di Aprà nel finale ha spezzato definitivamente i sogni ospiti. Clamoroso, invece, al Riconda: il Lucento di Maione doveva difendere l'importante vantaggio ottenuto in casa del Lesna Gold, ma con una prova sontuosa gli oronero di Bonello rifilano 6 reti ai rossoblù in trasferta. Sembrava potesse essere una sfida equilibrata visto il solo vantaggio di un gol a fine primo tempo (rete di Mantovan), ma gli oronero segnano 5 gol in 29', siglando una vittoria che getta ombre in vista della sfida di campionato, sempre al Riconda, tra le stesse due squadre.

GIRONE C

Terminano i sedicesimi di Coppa Piemonte, la faccenda inizia a farsi interessante. Spicca il rimontone del Pancalieri Castagnole, che dopo aver perso per 2-0 a Barge, ribalta l’Infernotto come un calzino: Tufano apre le danze nel primo tempo, mentre nel secondo ci pensano Vitale e Chiotti (dagli undici metri) a completare l’opera. Risultato perfetto (3-0) e passaggio del turno in saccoccia: Melchionda ritrova un po’ di luce dopo un inizio di campionato sottotono. Sempre nella giornata di mercoledì è andato in scena il confronto tra Benarzole e Sommariva Perno: in seguito al 2-2 dell’andata, i narzolesi non si fanno più beffare e sistemano la pratica nell’ultimo quarto di gara, prima con Coltelluccio e poi con Gili. 2-0, porta inviolata e pass per i quarti di finale in mano.

Nella serata di giovedì sono state messe a segno addirittura 11 reti dalle compagini del Girone C. A valanga il Pedona di Zappatore sullo Scarnafigi: se all’andata i biancoblu si imposero di misura (1-2), non è così a Borgo San Dalmazzo, dove infliggono una dura punizione agli uomini di Giordana, vale a dire un 7-0 frutto delle doppiette di Barbero e Revello, condite dalla marcature di Peano, Petris e Calleri. Ha tenuto alto l’onore, invece, il Villastellone Carignano: dopo lo 0-2 dell’andata, il Carmagnola si porta sul 2-0 con Camisassa e Garcea in circa mezzora, mentre Petullo accorcia le distanze al 45’; i gialloverdi non mollano l’osso e nella ripresa pareggiano col rigore di Massera. Avvio di stagione da favola per i ragazzi di Contieni che, dopo il momentaneo 1° posto in campionato, vanno avanti in Coppa.

GIRONE D

Chi più ne ha più ne metta... a segno: se nel turno di andata le 8 formazioni del Girone D hanno dosato le energie dando vita a degli scialbi pareggi e una vittoria scarna, in questo ritorno del secondo turno ci sono state valangate di gol: ben 20 mercoledì e 3 nel posticipo del giovedì. Nel big match fra Valenzana Mado e Castellazzo (giocata giovedì) a sorprendere è infatti la vittoria della squadra di Molina, che in 3 uscite stagionali contro gli orafi vanta un bilancio di 1 vittoria e 2 pareggi. I biancoverdi espugnano Valenza nel segno della stella classe '99 M'Hamsi che già nella prima frazione di gioco decide l'esito del match, inutile per Pellegrini il gol di Amaro perché alla fine passa il Castellazzo. Passaggio del turno anche per l'Arquatese che rifila una manita alla Gaviese di Taverna. Batte un colpo dunque Vennarucci riscattando la sconfitta nell'ultima uscita proprio contro il Castellazzo: in gol per i biancoblú Manzati, doppio Bertuca, Mandirola e Oliveri.

Uno 0-0 ribaltato con un netto 4-0 per l'Atletico Torino contro un Trofarello molto rimaneggiato: troppo ampio il gap tecnico e di esperienza tra le formazioni e per la squadra di Piazzoli torna al gol Capobianco mentre nella ripresa i gialloblù dilagano già nelle prime battute con Badji, Di Vanno dal dischetto e il baby La Rosa nel finale. Conferma la vittoria dell'andata la Pastorfrigor Stay, ma lo fa in modo straripante: San Giacomo Chieri, o meglio San Giacomo Chieri Under 19 con Pusceddu in panchina letteralmente strapazzato dalla macchina di Perotti 11-0. Apre le danze il rientrante Gulin, segue Mullici, poi di nuovo Gulin e alla mezz'ora siamo già 3-0, poi entra in campo Bosco e in 12' firma una tripletta che chiude il primo set 6-0. Nella seconda frazione di gioco i monferrini non si accontentano e dilagano con un parziale di 5-0 firmato doppio Chiesa, doppietta di Mullici (per lui tripletta come Bosco) mentre Giusio chiude il valzer del gol.

COPPA PROMOZIONE, RITORNO SECONDO TURNO

FERIOLO - Juve Domo 2-1 (Andata: 3-3)

RETI (2-0; 2-1): 2 Gitteh (F), Scibetta (J).

BULÈ BELLINZAGO - Valduggia 1-3 (Andata: 5-0)

RETI (0-3; 1-3): 13' Tampellini (V), 15' Colombo (V), 33' Di Iaso (V), 17' st Leka (B).

LG TRINO - Pro Novara 0-2 (Andata: 5-3)

RETI: 20' Bompan, 45' st Tinaglia.

FR Valdengo - CEVERSAMA 1-3 (Andata: 0-1)

RETI: Martescu (F), Porta (C), Rizzato (C), E.Apollo (C).

IVREA - Quincitava 2-0 (Andata: 1-3)

RETI: 33' Mosca, 42' st Monteleone.

CASELLE - Vallorco 1-2 (Andata: 5-2)

RETI (0-2; 1-2): 30' Momoh Sani (V), 30' st rig. Caliendo, 48' st rig. Aprà (C).

LASCARIS - Union Vallesusa 1-0 (Andata: 2-3)

RETE: 15' Aiello.

Lucento - LESNA GOLD 0-6 (Andata: 2-1)

RETI: 10', 5' st Mantovan, 8' st Benedetti, 19' st Varvelli, 20' st De Pasquale, 34' st E. Ciliberti.

PANCALIERI - Infernotto 3-0 (Andata: 0-2)

RETI: 25' Tufano, 12' st Vitale, 40' st rig. Chiotti.

CARMAGNOLA - Villastellone 2-0 (Andata: 2-0)

RETI (2-0; 2-2): 15' Camisassa (C), 35' Garcea (C), 45' Petullo (V), 10' st rig. Massera (V).

BENARZOLE - Sommariva 2-0 (Andata: 2-2)

RETI: 33' st Coltelluccio, 45' st Gili.

PEDONA - Scarnafigi 7-0 (Andata: 2-1)

RETI: 35' Barbero, 40' Barbero, 45' Peano, 22' st Calleri, 37' st Revello, 42' st Petris, 45' st Revello.

ATLETICO TORINO - Trofarello 4-0 (Andata: 0-0)

RETI: 39' Capobianco, 4' st Badji, 9' st rig. Di Vanno, 38' st La Rosa.

PASTORFRIGOR STAY - San Giacomo Chieri 11-0 (Andata: 2-0)

RETI: 5' Gulin, 12' Mullici, 21' Gulin, 30', 35', 42' Bosco, 10' st Chiesa, 13' st Mullici, 16' st Chiesa, 23' st Mullici, 27' st Giusio.

Valenzana Mado - CASTELLAZZO 1-2 (Andata: 1-1)

RETI (0-2; 1-2): 2 M'Hamsi (C), Amaro (V).

ARQUATESE - Gaviese 5-0 (Andata: 2-2)

RETI: Manzati, 2 Bertuca, Mandirola, Oliveri.

ABBINAMENTI OTTAVI DI FINALE (A: 26-27/10; R: 9-10/11)

FERIOLO - BULÈ BELLINZAGO

LG TRINO - CEVERSAMA

IVREA - CASELLE

LASCARIS - LESNA GOLD

PANCALIERI - CARMAGNOLA

BENARZOLE - PEDONA

ATLETICO TORINO - PASTORFRIGOR STAY

CASTELLAZZO - ARQUATESE