Dramma Lucento, Lesna forza 6: Mantovan di un'altra categoria, Villa e Varvelli imprendibili

Incredibile crollo casalingo del Lucento che viene travolto per 0-6 dal Lesna Gold. Avvio dell'incontro contraddistinto da una spiccata intensità imposta da ambedue le compagini per provare a incrementare subito il pressing offensivo. Al primo squillo sul fronte offensivo, gli ospiti sbloccano il risultato grazie al delizioso pallonetto di Mantovan che beffa in uscita l'estremo difensore avversario. La reazione dei padroni di casa è presente dal punto di vista mentale, ma poco incisiva sotto il profilo delle occasioni create. Nella ripresa avviene l'inimmaginabile. Nell'arco di mezz'ora, la doppietta di Mantovan e le reti di Benedetti, Varvelli e dei subentrati De Pasquale ed Edoardo Ciliberti completano la rimonta del Lesna Gold con uno 0-6 finale drammatico, sportivamente parlando, per il Lucento.

LA PARTITA

CHE INTENSITÀ, VANTAGGIO OSPITE

Ritorno del secondo turno di Coppa Promozione tra Lucento e Lesna Gold che vede la battute inaugurali dell'incontro più appannaggio della compagine ospite, il cui obiettivo è quello ribaltare la sconfitta casalinga dell'andata per 1-2. Si denota subito come il match sia contraddistinto da una spiccata intensità con una velocità della trama di gioco piuttosto sostenuta. Il primo squillo offensivo dell'incontro giunge al 7', con la formazione di casa che si rende minacciosa sul fronte offensivo con una progressione sulla destra di Salerno al culmine della quale crossa al centro dell'area per il colpo di testa di Epifani, che non riesce a imporre forza alla torsione aerea.

Sembrerebbe che la compagine di Maione voglia articolare la manovra offensiva sfruttando maggiormente la velocità delle corsie laterali più che usufruendo delle vie centrali del rettangolo verde. La squadra di Bonello, invece, riesce a sbloccare il risultato al primo affondo offensivo al 10': con un lancio dalle retrovie, Mantovan viene pescato sul filo del fuorigioco battendo con un soffice pallonetto l'estremo difensore avversario, beffato sul tempo d'uscita. Il lancio lungo dalla retroguardia si è rivelata un'arma tecnico/tattica che con la quale il Lesna Gold ha colto di sorpresa il Lucento.

I padroni di casa, nonostante lo svantaggio, non si disuniscono, anzi, provano ad incrementare la velocità della costruzione della manovra offensiva. Scelta tattica che, però, sta portando i rossoblù a riscontrare qualche problematica sul fronte offensivo data l'assenza di spazi aperti. Al tempo stesso, con un Lucento a trazione anteriore, gli avversari si dimostrano molto abili nelle ripartenze, tanto da sfiorare il raddoppio con Gritella che di mancino non riesce ad inquadrare lo specchio della porta su assist chirurgico di Gritella dalla corsia destra.

Il vantaggio ha galvanizzato gli ospiti che, sull'onda dell'entusiasmo, mostrano molto propositivi sul fronte offensivo senza perdere equilibrio in termini di posizionamento tra i reparti. Una condizione tattica che porta i ragazzi di Maione a lasciare un po' più aperti gli spazi nei quali Villa, Mantovan e Varvelli si stanno rivelando particolarmente efficienti. I padroni di casa producono una discreta mole di gioco ma non riescono a trovare il pertugio giusto per impensierire il reparto arretrato rossoblù.

È sopratutto usufruendo della corsia mancina che il Lucento prova a sorprende il Lesna Gold, col duello tra Montanino e Flaminio che sta animando il match. Alla mezz'ora gli ospiti eseguono una brillante triangolazione al limite dell'area, ma il fraseggio tra Villa e Mantovan viene intercettato dalla precisa diagonale in chiusura di Tine. Anche sugli sviluppi di un calcio piazzato gli oro neri vanno ad un passo dallo 0-2, col destro potente di Chiatellino su punizione che si avvicina di molto al sette.

I rossoblù di Maione stanno riscontrando qualche criticità sul fronte offensivo non riuscendo a rappresentare una costante spina nel fianco nel reparto difensivo avversario. La formazione di Bonello è altamente prestazionale quando verticalizza il gioco, come quando Ballone esegue un filtrante rasoterra coi contagiri per Mantovan, ma De Stefano riesce a intercettare la giocata con una diagonale straordinaria che evitato che l'attaccante andasse in porta. La prima frazione di gioco si conclude col vantaggio di misura degli ospiti grazie al sigillo di Mantovan. Al momento, però, è ancora il Lucento qualificato per la fase successiva in virtù del successo dell'andata per 1-2.

IL LESNA SURCLASSA IL LUCENTO

La seconda frazione di gioco riprende con la guida tecnica gialloblu che effettua tre sostituzioni, togliendo il difensore centrale De Stefano, con Borracino spostato da destra al centro, e il tandem offensivo Epifani-Ciurca per rendere più imprevedibile e dinamica la manovra offensiva cercando allo stesso tempo maggior equilibrio nel reparto arretrato. Tuttavia, è la compagine in trasferta a mostrarsi più propositiva in attacco provando anche con conclusioni dalla distanza a rendersi pericolosa come con il tiro dai venti di Ballone stoppato in presa sicura da Massari.

Al 5' il Lesna Gold trova il raddoppio: Mantovan viene lanciato in profondità, controllo a seguire di testa e destro al volo sotto l'incrocio imprendibile per il portiere avversario. Rete straordinaria da parte dell'attaccante oro nero che firma la propria doppietta con un eurogol per precisione, coordinazione e balistica. All'8' gli ospiti trovano calano il tris con il sinistro a giro su punizione di Benedetti che trova l'angolino con un mancino sontuoso. La rete che ha portato allo 0-3 ha lasciato perplessi in padroni di casa in quanto, successivamente al fischio del direttore di gara, prima che Benedetti batta la punizione sembrerebbe aggiustarsi la sfera con le mani.

Tempo centoventi secondi e il Lucento avrebbe l'opportunità di riaprire la partita e conseguentemente il discorso qualificazione dopo cento ottanta secondi di blackout, ma Ballone non riesce a inquadrare lo specchio della porta da posizione favorevole al limite dell'area di rigore. Gol sbagliato, gol quasi subito, dato che sul seguente capovolgimento di fronte Ballone calcia un siluro dai venti metri che per un soffio non battezza l'incrocio.

Al 19' il Lesna Gold cala il poker: Varvelli è protagonista di una brillante iniziativa personale sulla corsia mancina al culmine della quale si incunea in area di rigore battendo con un destro piazzato l'estremo difensore rossoblù. Dopo sessanta secondi giunge lo 0-5 con la firma del subentrato De Pasquale che dalla retrovie segue l'azione e tutto solo in area stoppa e calcia di destro freddando Massari.

Nell'arco di appena quindici minuti il Lucento si è sciolto come neve al sole con il ciclone Lesna Gold che ha portato via ogni speranza di qualificazione per i rossoblù. Al 34' il punteggio assume un contorno tennistico dato lo 0-6 firmato dal subentrato Edoardo Ciliberti, che di sinistro infila Massari. Le battute conclusive non regalano spettacolo e il triplice fischio del direttore di gara sancisce la clamorosa vittoria per 0-6 del Lesna Gold ai danni del Lucento al culmine di una seconda frazione di gioco senza storia.

IL TABELLINO

LUCENTO-LESNA GOLD 0-6

RETI: 10' pt Mantovan, 5' st Mantovan, 8' st Benedetti, 19' st Varvelli, 20' st De Pasquale, 34' st Ciliberti E.

LUCENTO (4-4-2): Massari 5, Borracino 5, Beltempo 5, Concilio 5 (26' st Novello sv) , De Stefano 6 (1' st Occhiogrosso 5), Tine 5, Salerno 5, Igbinakenzua 5.5, Epifani (1' st Cumpat 5.5), Ciurca 6 (1' st D'Agostina 5.5), Flaminio 5 (1' st Palumbo sv). A disp. Cuniberti, Zammuto, Filograno. All. Maione 5

LESNA GOLD (4-2-3-1): Marinaro 6.5, Di Santis 7, Barbagallo 7, Montanino 7, Benedetti 7.5 (28' st Sbriccioli 6.5), Gritella 7, Ballone 7.5 (22' st Selvaggio 7), Chiatellino 7, Villa 7.5 (14' st De Pasquale 7), Mantovan 8 (31' Ciliberti E. 7), Varvelli 7.5. A disp. Ciliberti D., Lamberti, Racioppi, Marchionni, Monteleone. All. Bonello 8

AMMONITI: 26' pt Montanino (LG), 34' Ballone (LG), 36' pt Concilio (L)

ARBITRO: Capatano di Torino 6

COLLABORATORI: Fracasso, Maccarrone

LE PAGELLE (I MIGLIORI)

LUCENTO

De Stefano 6 Abbandona il rettangolo verde al termine della prima frazione di gioco. Seppur riscontri qualche criticità quando gli ospiti attaccano con più velocità e incisività la profondità non si scompone e anzi evita il raddoppio della formazione in trasferta eseguendo una diagonale perfetta, per tempismo e precisione, evitando che Mantovan vada in porta da solo.

Epifani 6 Seppur disputi solamente la prima frazione di gioco, quelle poche volte che viene coinvolto nella manovra offensiva mostra qualche buona giocata facendo anche a sportellate con i difensori avversari. I rossoblù faticano a trovare spazi aperti e lui non può fare i miracoli.

Ciurca 6 Anche lui, così come il suo compagno di reparto, risente maggiormente delle problematiche riscontrate dalla compagine di Maione nel rendersi minacciosa in fase avanzata. Seppur di rado venga servito, prova ad abbassarsi per ricevere la sfera con più frequenza dando maggior enfasi alla costruzione della manovra offensiva. Molto complicato mettersi in luce in queste circostanze, ma quanto meno non demorde mai.

LESNA GOLD

Mantovan 8 È il protagonista assoluto del trionfo tennistico degli ospiti. Sigla la rete che apre le marcature con un delizioso tocco sotto e all'inizio della ripresa firma la propria doppietta personale con un eurogol superlativo per coordinazione, gesto balistico e precisione. Una perla di destro al volo nel sette opposto che ribalta l'1-2 dell'andata. Oltre ai due sigilli è sempre nel vivo della manovra offensiva oro nera rappresentando una costante spina nel fianco nella retroguardia difensiva avversaria.

Varvelli 7.5 Sulla corsia mancina è ispirato e lo si denota sin dalle battute inaugurali dell'incontro. Ritmo, corsa e attacco alla profondità con costanza e aggressività. Col passare dei minuti incrementa la propria ricerca della profondità ampliando il proprio raggio d'azione sino a diventare semplicemente imprendibile nell'arco della seconda frazione di gioco dove trova anche la via del gol al culmine di una brillante iniziativa personale sulla fascia sinistra.

Villa 7.5 Sulla fascia destra si denota subito come sia molto ispirato. Di fatto, nell'arco dei sessanta minuti che disputa fa il bello e il cattivo tempo con accelerazione e spunti offensivi che creano avversità in successione al reparto arretrato rossoblù. È molto dinamico e svaria spesso sul fronte offensivo non offendo punti di riferimento. Si rivela una variabile tecnico/tattica per il gioco di Bonello dato che offre supporto anche in fase di copertura.