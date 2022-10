Corrida all'Ottavio Porta: spintoni, espulsioni, minacce, manate, testate. Ma di gol non c'è traccia

E' successo di tutto e di più a fine partita, ma mai ci saremmo aspettati questo epilogo al termine di una partita corretta, ma maschia, divertente, ma bloccata e allo stesso tempo aperta ad ogni risultato. Alla fine regna l'equilibrio tra il piccolo Pozzo, sembre più solido e consapevole dei suoi mezzi, e il grande Castellazzo, troppo sciupone davanti alla porta e che rischia di perderla all'ultimissima azione di gioco quando Renacco colpisce a botta sicura ma trova sulla sua via un portiere ex Catania provvidenziale che dimostra a tutti di essere uno fuori categoria.

LA PARTITA

Biancoverdi appannati, Tulifero leader. Stesso identico undici per Molina che conferma il suo collaudato 4-3-3 e il tridente offensivo composto da Majdoul-Di Santo-Maritano con M'Hamsi arretrato mezz'ala com compiti di impostazione, mentre Longo ripresenta il 4-2-3-1 ma con tante news: la prima novità si vede fra i pali dove l'ex Atletico Basile prende il posto di Contorno (alle prese con la pubalgia), la seconda è Sanna in mediana con il dirottamento di un incontrista come Covello sulla trequarti per schermare Mattei, Mainardi punta centrale con Necchio sulla destra e l'inamovibile Tulifero a sinistra a mettere in difficoltà la difesa incerottata biancoverde.

Tempo di prendere un attimo confidenza e il Castellazzo inizia a farsi vedere con pericolosità dalle parti della porta del Pozzo: al 6' è proprio Basile a servire al limite dell'area Benabid, il portiere prova a rimediare uscendo per chiudere lo specchio, ma il terzino tentenna e non riesce a battere a rete dopo averlo saltato. Per 5 giri d'orologio la squadra alessandrina prende il sopravvento e assedia la porta avversaria mettendo i brividi a Basile con Majdoul da schema su corner ma sulla prima conclusione è bravo l'estremo portiere a rifugiarsi in corner, nella seconda la sfera termina di pochissimo fuori. La risposta grigiorossoblù arriva intorno al quarto d'ora da calcio da fermo: Tulifero sulla trequarti sinistra si conquista e batte al centro disegnando un arcobaleno sul secondo palo per il solito puntuale come Italo William Napolitano che però al volo non trova lo specchio. Al 17' azione fotocopia del Pozzo sempre con Tulifero dalla stessa mattonella che la butta nella mischia, prima respinta biancoverde ma palla che rimane pericolosamente davanti alla porta, Covello prova a girare di testa ma Ficara risponde di pugni, Sanna recupera a destra e controcrossa, Renacco anticipato e palla respinta per la terza volta al limite sui piedi di Tulifero, controllo e tiro al volo di sinistro ma troppo centrale e Ficara salva bloccando la sfera.

La partita è apertissima e piena di palle gol da una parte e dall'altra come quella sui piedi di Maritano al minuto 20, su assist di Di Santo, ma l'argentino davanti a Basile strozza troppo il destro e è non centra la porta.

Match molto bello da punto di vista del gioco espresso dato che sia a Molina che a Longo piace giocare palla a terra: il Pozzo prova con coraggio a costruire la manovra fin dai piedi di Basile prendendosi qualche rischio di troppo, dall'altra parte il Castellazzo che con M'Hamsi e Majdoul provano a impossessarsi del pallino del gioco combinando sulla sinistra e aprondo il gioco sulla corsia opposta per il due contro uno di Benabid e Maritano contro Mantovani. Partita molto combattuta a centrocampo nella seconda parte di tempo con il 2004 biancoverde molto cercato dai compagni e toccato duro dagli avversari che tenta di inventarsi qualcosa sfidando con la sua qualità tutta la retroguardia torinese. Brivido sulla schiena dei grigriorossoblù al 42' quando Mafodda buca un intervento in anticipo lanciando Di Santo a campo aperto verso la porta, Renacco recupera ma il 9 prende posizione e tiene a bada il difensore presentandosi a tu per tu con Basile, Di Santo arriva a pochi metri dalla porta e conclude superando Basile, la sfera rotola lungo tutto lo specchio spegnendosi sul fondo, chiudendo il sipario su una prima frazione di gioco ad alta intensità giocata a viso aperto da tutte e due le squadre.

Pronti via e neanche il tempo di segnare il primo cambio della partita, che la ripresa si apre con una grandissima palla gol per il Pozzo: dalla trequarti Parlapiano (entrato al posto di Martini acciaccato) mette un grande pallone per le torri grigriorossoblù, uno di questi è Renacco che in terzo tempo i corna perfettamente ma non trova per centimetri l'incrocio dei pali di Ficara rimasto immobile. Alza i giri del motore la squadra di Longo che ancora con Tulifero mette in apprensione la difesa biancoverde, ma Ventre è ben posizionato e libera l'area dal cross rasoterra del 10 grigiorossoblù. Ci mette 7 minuti la squadra di Molina ad entrare in campo quando Di Santo viene lanciato in profondità sulla destra, palla a rimorchio per Maritano che tutto solo controlla e batte ancora in diagonale ma ancora una volta l'attaccante non becca lo specchio.

Fase centrale del match di stallo con tanti tatticismi e contatti a centrocampo, poche azioni da gol ragionate da entrambe le parti. Servirebbe un episodio, magari da palla ferma:17', solito M'Hamsi sul pallone, questa volta dalla mattonella centrale e dai 25 metri, il 10 conta i passi e parte col mancino, palla sopra la barriera calciata magistralmente sotto l'incrocio, Molina e i suoi stanno già esultando, ma Basile mette le ali e vola al sette strozzando in gola il grido di gioia di M'Hamsi e soci. Parata clamorosa del portiere di Longo che prova a date una sveglia ai suoi che da qualche minuto erano in balia del possesso palla del Castellazzo.

Risposta Pozzo che si fa attendere 10' poco prima della mezz'ora con un assolo di Parlapiano che riceve corto da Tulifero su palla inattiva, il centrocampista approfitta della difesa schiacciata e porta palla fino ai 20 metri e spara sul primo palo ma Ficara ci mette i guantoni senza problemi e respinge. Ribaltamento di fronte e Castellazzo in gol: combinazione sulla trequarti sinistra, palla per M'Hamsi che imbuca per Di Santo che davanti a Basile non sbaglia, ma sul momento del tiro l'assistente alza la bandierina e il direttore di gara Vallelunga ferma tutto indicando l'offside. Il cronometro scorre e la partita non si sblocca complice anche le gambe pesanti e le menti affuscate degli attaccanti che hanno speso moltissimo per tutta la gara. Ficara non rischia più nulla da più di un quarto d'ora mentre in fase offensiva il Castellazzo si affida a M'Hamsi, il 10 prova a inventarsi qualcosa venendo a prendersi palla sulla linea dei difensori ma anche Basile non viene chiamato in causa nel forcing finale biancoverde che accerchia il Pozzo nella sua trequarti ma tiene in vita i grigriorossoblù. E in queste patirte si sa che è quasi fatale non riuscire ad azzannare la partita perchè ti ci può ritorcere contro: 50' sul cronomentro, ultima chance Pozzo dalla bandierina. Pinna posiziona il pallone e fa salire i compagni, nella mischia e a gioco fermo Mafodda rifila una testata a Benabid sotto gli occhi di Vallelunga. E' rosso diretto col centrale di Longo che non protesta nemmeno e lascia riprendere il gioco per il tutto per tutto dei suoi compagni. Quindi parti Pinna, spiovante lungo e alto sul secondo palo, un invito per Renacco che in terzo tempo incorna di nuovo, schiaccia a terra da posizione ravvicinata, ma trova il miracolo di Ficara che però non trattiene, Renacco torna sul pallone colpisce di nuovo ma a causa di un rimpallo non riesce a gonfiare la rete.

Sulla disperazione di Renacco e l'esultanza di Ficara, Vallelunga fischia tre volte e manda le squadre negli spogliatoi.

Appena finita la partita si accende una prima mischia perchè Mafodda torna in campo allacciandosi ancora con Benabid. Animi sedati per un primo momento con le squadre che escono da due parti diverse del campo, peccato però che queste si rincontrino nell'ingresso degli spogliatoi, qui si accende una seconda mischia ancora più animata sempre ma anche M'Hamsi si mette in mezzo. Con un po' di dfficoltà e senza episodi eclatantisi riesce a sedare anche questa con l'intervento anche del Presidente Porta, ma non è finita. Benabid predica calma e chiama i suoi a rientrare nello spogliatoio, ma ci si dilunga troppo e nel frattempo volano parole, ecco che si risccende la miccia, questa volta più animata, Mafodda è in disparte e assite da lontano all'episodio, il tutto sotto gli occhi della terna. Torna finalmente la calma dopo almeno 5' di tensione.

IL TABELLINO

POZZOMAINA-CASTELLAZZO 0-0

POZZOMAINA (4-2-3-1): Basile 6.5, Renacco 7, Napolitano 6, Mafodda 5.5, Mantovani 6 (13' st Cazzuola An. 6.5), Sanna 6 (13' st Pinna 6), Covello 6, Martini 6.5 (1' st Parlapiano 6.5), Necchio 6.5, Tulifero 6.5 (38' st Wade sv), Mainardi 6 (32' st Di Gregorio sv). A disp. Frandina, Novara, Tourè, Filetti. All. Longo 6.5. Dir. Martini.

CASTELLAZZO (4-3-3): Ficara 7, Benabid E. 6, Randazzo 6, Mattei 6, Ventre 6.5, Alb 6.5, Majdoul 7 (34' st Bellinaso sv), Kolaj 6 (20' st Mantelli 5.5), Di Santo 5.5, M'Hamsi 6.5, Maritano 6. A disp. Benabid L., Gradito, Viscomi Fr., Fracchia, Bronchi, Ballone, Cirigliano. All. Molina 6.5.

ARBITRO: Vallelunga di Collegno 6.5.

COLLABORATORI: Masciandaro e Massellani.

AMMONITI: 17' Benabid E. (C), 33' Tulifero (P), 6' st Di Santo (C), 13' st Sanna (P), 23' st Maritano (C), 36' st Ventre (C).

ESPULSI: 50' st Mafodda (P).

LE PAGELLE