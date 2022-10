Dr. Jackyll e Mr. Hide, Cinisello e Villa regalano un tempo a testa

Assistere a Cinisello-Villa avrà sicuramente riportato all'infanzia i presenti, difficile non pensare al Barone Ashura guardando la prestazione delle due squadre. Come uno degli acerrimi nemici di Mazinga le due squadre hanno infatti messo in mostra due facce: primo tempo molto convincente del Villa - meritatamente in vantaggio al 35' con una bella torsione di Alves - che però nella ripresa rimane negli spogliatoi permettendo al Cinisello - trascinato da una doppietta di Mantellini, oggi versione Crouch - di vincere la partita per 3-1.

PARTE FORTE IL VILLA

È stato un primo tempo frizzante, anche se ricco di errori, quello visto al campo Scirea, con un Villa sicuramente più in controllo della partita grazie ad un 4-3-3 offensivo e ad una pressione molto alta che ha inaridito e asfissiato le fonti di gioco del Cinisello - orfano di Giambrone, infortunato - schierato con un più conservativo 4-5-1. L'assetto difensivo adottato dai padroni di casa, se da un lato ha protetto abbastanza bene Brambilla - perlopiù inoperoso con le mani, ma sempre indaffarato ad istruire la propria linea difensiva - dall'altro però ha dato coraggio agli uomini di Siliotto, che dopo una partenza lenta han pian piano preso campo, schiacciando indietro i rossoblu, molto imprecisi e a tratti irriconoscibili. Questi elementi han contribuito a rendere il primo tempo bello da guardare, con tante belle giocate a centrocampo e sugli esterni - Mehmedaj imprendibile nella prima frazione di gioco e con un paio di palle in profondità davvero pregiate - ma anche povero di vere occasioni da gol. Non è un caso che la prima vera occasione è quella in cui poi il Villa passa in vantaggio. L'azione è la rappresentazione perfetta del primo tempo cinisellese: Sperti e Mantellini si scontrano goffamente cercando di andare a raccogliere un pallone in profondità, palla recuperata e smistata sulla fascia dove viene raccolta da Cannistrà che, dopo qualche metro di progressione, crossa al bacio in mezzo per Alves, che in torsione batte un incolpevole Brambilla. La reazione del Cinisello è scomposta e debole, come il cross con cui al 43' Sperti spreca la miglior palla-gol del primo tempo rossoblu.

LA METAMORFOSI

Non si possono ripetere le parole dette da Quattromini ai suoi negli spogliatoi, ma si son sentite fin dagli spalti, e tanto basta per capire lo stato d'animo del tecnico cinisellese. Devono essere servite però, perché la squadra entra in campo non solo rinnovata negli uomini - entrano Cioaza e Catalano - ma anche nello spirito e nell'assetto tattico, decisamente più offensivo con il passaggio al 4-3-3. Il Villa non cambia nulla, convinto che quanto fatto fino a quel momento sarebbe stato sufficiente, ma bastano due minuti a dimostrare che l'errore: Catalano - letteralmente spacca-partita - si invola sulla sinistra, pennella in mezzo per Mantellini che da pochi metri non sbaglia. Per il Cinisello è l'inizio di un secondo tempo da ricordare, per il Villa è l'inizio della fine. Il gol spezza completamente le gambe ai bianconeri, che da quel momento non si riprendono più, trasformandosi nella propria versione lenta, molle e demoralizzata. Basti pensare che l'unica sortita offensiva della ripresa del Villa è una serie di passaggi a limite dell'area in cui a prevalere è la sensazione che nessuno avesse il coraggio di calciare. Per il resto è soliloquio Cinisello, che al 20' passa in vantaggio con la doppietta di Mantellini, imbucato in profondità, difende palla e beffa il portiere; e al 42' chiude la partita - che per la verità nel secondo tempo non è mai sembrata in bilico - con il meritato gol di Catalano, il cui ingresso ha rivitalizzato la fascia sinistra. 3-1 finale e altri tre punti per il Cinisello, che si mantiene così attaccato al gruppo di testa, mentre il Villa continua a galleggiare nel limbo di centro classifica, ancora indeciso su cosa essere. Le qualità per fare il salto ci sono, serve volerlo.

IL TABELLINO

Cinisello-Villa: 3-1

RETI: 35' Alves Barros (V), 3' st Mantellini (C), 20' st Mantellini (C), 42' st Catalano (C).

CINISELLO (4-5-1): Brambilla 6.5, Zaffaroni 7, Comelli 6 (1' st Cioaza 6.5), Cesana 7, Siviero 5.5 (1' st Catalano 7.5), Cantoni 6, Sperti 6.5 (36' st Resmini sv), Madonia 6, Mantellini 8 (43' st Lazzaro sv), Innocenti 6.5, Berton 6.5. A disp. Meneghel, Maffeis, Ercoli, Giambrone, Loew. All. Quattromini.

VILLA (4-3-3): Ritella 6.5, Caimi P. 6, De Siro 6, Perfetti 7 (24' st Ziglioli 5.5), Zattoni 6.5, Caimi L. 5.5 (21' st Mauro 5.5), Mehmedaj 6 (29' st Motta 5.5), Valle 7, Alves Barros 6.5, Cannistrà 7 (13' st Donelli 6), Macovei 6 (18' st Teslari 5.5). A disp. Strano, Brambilla, Morandini, Uva. All. Siliotto.

ARBITRO: Enis di Como 6.5

LE PAGELLE (IN AGGIORNAMENTO)