Il Saronno conquista i 3 punti spinto dagli ultras

Partita importante per le zone alte della classifica, il Saronno la spunta 1-0 e aggancia momentaneamente il Meda al terzo posto: L'Ispra Calcio, che si presenta con un 4-2-3-1, non entra mai stabilmente in partita affidandosi alle ripartenze, spesso mal eseguite, e ai guizzi sulle fasce di Piccato e Oldrini, in difesa però regge bene e costringe il Saronno all'assedio fino alla fine. Proprio negli ultimi minuti un tiro da fuori di Romeo sblocca la partita per i padroni di casa, che schierano un 4-3-1-2, consegnandogli 3 punti più che meritati per le occasioni e il gioco creati.

SARONNO SPRECHI TROPPO!

I padroni di casa sono propositivi da subito e mantengono il pallino del gioco in mano praticamente per tutta la partita, ma le tante occasioni create vengono sprecate con sufficienza in zona tiro. Dall'altra parte l'Ispra non sembra riuscire a trovare la quadra offensivamente, le tante occasioni per ripartire non vengono capitalizzate e gli strappi degli esterni non trovano mai una presenza concreta al centro dell'area su cui fare affidamento al momento del cross. Il primo squillo del Saronno arriva al 10' con Marzeglia, che raccoglie un lancio lungo e prova il tiro in allungo per anticipare l'uscita dell'estremo difensore avversario, palla debole e centrale che finisce tra le mani di Ferrario. Al 25' è ancora Marzeglia a provarci, stavolta con un colpo di testa che si spegne di poco a lato del palo, primo vero e proprio brivido della partita. Prima dello scadere della prima frazione c'è tempo per un ultima opportunità, sempre sponda biancoceleste, stavolta con Gheller che raccoglie un passaggio filtrante e si trova a tu per tu con Ferrario, il portiere degli ospiti sembra in ritardo e interviene coi piedi prendendo sia palla che caviglia, palla in angolo e arbitro che fa segno di proseguire tra le proteste.

FUOCO E FIAMME NEL FINALE

Il secondo tempo si apre senza cambi e sulla falsa riga del primo, il Saronno continua a proporre un bel gioco grazie a Marzeglia, che spalle alla porta fa quello che vuole, permettendo ai suoi di ricorrere al lancio lungo dalla difesa per liberarsi da qualsiasi situazione spiacevole in fase di impostazione, al 7' su uno di questi lanci è proprio il numero 9 a stoppare di petto e appoggiare a rimorchio per Piccato, che dal limite, con tanto spazio, manda clamorosamente alto. Al 15' si fa sentire anche l'Ispra da calcio d'angolo con Zecchini, che stacca e impatta bene, palla a lato di un soffio e pericolo scampato per i padroni di casa. l'ultima mezz'ora vede la partita infiammarsi, con le squadre che si allungano in cerca del gol partita, facendo fatica nei recuperi a causa della comprensibile stanchezza e lasciando spazio ad una serie di incredibili occasioni. Apre le danze Romeo, che riceve un bel passaggio sulla fascia, rientra, punta l'uomo e conclude forte dopo un paio di finte, palla che si stampa sul palo graziando l'Ispra. Ospiti che si rifanno sotto immediatamente e, ancora da calcio d'angolo, sfiorano il vantaggio a meno di 10 dalla fine, corner battuto lungo e impattato in mezza rovesciata da Zecchini, la palla colpisce entrambi i pali prima di essere spazzata dalla difesa. L'apice della partita arriva però al 42' con Romeo, ispiratissimo nel finale, che riceve sulla trequarti e dopo un breve progressione si inventa un piazzato inarrivabile alla destra di Ferrario, sbloccando una partita pazza e consegnando ai suoi tre punti fondamentali in ottica classifica.

IL TABELLINO

FBC Saronno 1 - Ispra 0

RETI: 42' st Romeo (F).

FBC SARONNO (4-3-1-2): Buono 6, Pelucchi 6.5 (30' st Confalonieri sv), Zanotti 6, Scampini 7 (34' st De Marco sv), Torriani 6.5, Bello 6.5, Gheller 6.5, Di Noto 6, Marzeglia 7 (43' st Vanzulli sv), Maugeri 6.5, Romeo 7. A disp. Rivaldo, Iaconis, Pecis, Gioia, Lanzillotta, Brighenti. All. Tricarico 6.

ISPRA (4-2-3-1): Ferrario 6, Senaj 6 (18' st Colombo 5.5), Suanno 5.5, Zecchini 5.5, Brovelli 6, Dardha 6, Oldrini 6, Modde 6.5 (32' st Cannazza sv), Verde 5.5 (29' st Barone 5.5), Piccatto 6, Bortoli 6 (11' st Schiavoni 6). A disp. Bressan, Giuliani, Furiga, Quartesan, Zambotti. All. Iori 5.5.

ARBITRO: Mattavelli di Lecce 5.5

AMMONITI: Schiavoni (I), Modde (I), Oldrini (I), Romeo (F), Scampini (F), Pelucchi (F).

LE PAGELLE

FBC SARONNO

Buono 6 Poche le occasioni in cui viene chiamato in causa, risponde comunque presente.

Pelucchi 6.5 Impeccabile in fase difensiva, dove non concede praticamente nulla obbligando il diretto avversario ad accentrarsi pur di ricevere qualche pallone, occasionalmente si fa sentire anche in avanti (30' st Confalonieri sv).

Zanotti 6 Meno propositivo di Pelucchi ma comunque ordinato in fase difensiva, concede pochissimo.

Scampini 7 Metronomo della squadra, impossibile tenere conto di tutti i palloni che recupera davanti alla difesa, dà il tempo di gioco a tutta la squadra (34' st De Marco sv).

Torriani 6.5 Annulla completamente l'attaccante avversario, sempre attento sui lanci lunghi e pulito nei passaggi in fase di disimpegno.

Bello 6.5 Grande lavoro in fase di copertura ma ancora meglio coi piedi, pesca Marzeglia in profondità ogni volta che vuole, rendendo impossibile pressare alto per gli avversari.

Gheller 6.5 Pericoloso in un paio di occasioni, bravo negli inserimenti, tanta la corsa per coprire le ripartenze.

Di Noto 6 Aiuta tanto i compagni, sia ad impostare ma anche nei posizionamenti, dialoga molto con gli attaccanti creando superiorità numerica.

Marzeglia 7 Imprescindibile per il gioco dei suoi, come già detto spalle alla porta fa quello che vuole, stoppa, combatte, smista, si gira e punta la porta, incontenibile (43' st Vanzulli sv).

Maugeri 6.5 Svaria davanti alternandosi con Marzeglia nella gestione dei lanci lunghi e dialogando nello stretto con con Romeo per creare occasioni in velocità.

Romeo 7 Eroe di giornata, nel finale si inventa un paio di magie, tra cui il gol partita, ma è pericoloso per tutta la durata del match grazie ai tanti scambi veloci con i compagni di reparto.

All. Tricarico 6 La sua Squadra controlla la partita dall'inizio alla fine, bravo a non farsi prendere dal panico quando il vantaggio non arriva, lascia dentro i titolari e viene premiato.

ISPRA

Ferrario 6 Para il parabile, mette i brividi in un paio di occasioni tra uscite e rilanci coi piedi, nel complesso però è solido.

Senaj 6 Dietro non sfigura, d'altronde la maggior parte degli attacchi avversari si sviluppano nel centro del campo, davanti però non si propone abbastanza

18' st Colombo 5.5 Come il compagno che sostituisce non dà apporto offensivo, il problema è che da quando entra dietro si soffre molto di più, anche a causa della stanchezza dei colleghi.

Suanno 5.5 Viene portato a spasso da Marzeglia per praticamente tutta la partita, fatica a stare dietro fisicamente alla stazza avversaria.

Zecchini 5.5 Stesso discorso del compagno di reparto, pochi i duelli aerei vinti e i palloni recuperati in zone utili del campo.

Brovelli 6 Nel primo tempo fa buonissima guardia davanti alla difesa insieme a Modde, purtroppo nel secondo cala a causa della stanchezza e dell'allungarsi delle squadre.

Dardha 6 Regge per tre quarti di partita, anche se con qualche difficoltà, verso la fine cala e dal suo lato le dicese si fanno più insistenti.

Oldrini 6 Prova a rendersi pericolo saltando l'uomo e andando al cross o alla conclusione, riuscendo raramente, a volte troppo egoista.

Modde 6.5 Bravo come già detto a fare filtro in mezzo al campo, non ha paura di giocare duro e il giallo rimediato nel primmo tempo ne è la prova (32' st Cannazza sv).

Verde 5.5 Poco propositivo, a tratti addirittura invisibile, se la sua squadra non riesce a salire e a rifiatare tra gli attacchi avversari è soprattutto colpa sua, che non si fa vedere e non tiene palloni là davanti

29' st Barone 5.5 Come Verde si fa vedere troppo poco, complice l'ottima marcatura avversaria.

Piccatto 6 Quando riceve palla punta sempre l'uomo, i risultati sono altalenanti ma almeno non molla, mette alcuni palloni interessanti ma in area non c'è mai nessuno pronto a capitalizzare.

Bortoli 6 Fatica a trovare la posizione tra le linee per far male, complice l'ottima prestazione davanti alla difesa avversaria di Scampini

11' st Schiavoni 6 entra per spezzare la partita e dare intensità, dietro lo fa fermando un paio di azioni pericolose, davanti però si fa sentire poco o niente.

All. Iori 5.5 I problemi dei suoi sono gli stessi dall'inizio alla fine, non trova una soluzione per dare pericolosità alla manovra offensiva.

ARBITRO:

Mattavelli di Lecce 5.5 Lascia correre tanto ed ammonisce solo quando strettamente necessario, due le occasioni dubbie in area dell'Ispra che non sanziona.