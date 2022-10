Mangia, che ti passa! Il Carmagnola domina la diretta concorrente e vola in classifica

Il Carmagnola torna vincente da uno degli scontri diretti più importanti della stagione. La formazione di Sandro Contieri supera il Pedona sul campo di Borgo San Dalmazzo grazie a una prestazione altisonante: gli ospiti dominano il primo tempo andando sullo 0-2 (Mangia apparecchia per Sidella e sigla a sua volta il raddoppio), contro una scarsa lucentezza negli uomini di Giacobbe Zappatore, che faticano a macinare in attacco e subiscono in difesa. A inizio ripresa, i borgarini provano a riacciuffarla con l'ingresso di Petris, vero revitalizzante per i padroni di casa, capace di realizzare l'assist per Dalmasso. Il Pedona accorcia le...

