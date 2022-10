Milesini accende la luce, poi il lampo di Santobuono: il Rozzano mette la terza

Successo complessivamente meritato, e di un valore simbolicamente fondamentale in ottica campionato per il Rozzano di Crippa, che si impone sul Barona grazie alla rete di Santobuono, unica e preziosa marcatura della gara. Una vittoria fondamentale per la squadra biancoverde, che dopo il balbettante avvio di stagione è alla terza consecutiva, volta a dar seguito alla striscia positiva cominciata conto il La Spezia. I padroni di casa cominciano a carburare progressivamente e chiudono in crescendo totale, grazie agli spazi creati da giocatori come Husi e Milesini e dalla proverbiale stanchezza delle ultime fasi di partita. Una sconfitta che lascia sicuramente l’amaro in bocca agli uomini guidati da Papa, specialmente per come è sembrata confusionaria, seppur presente, la voglia di reagire al momento che li vede intrappolati in un’apparente spirale di negatività. Due soli punti, nelle ultime quattro gare, sembrano pochi per una compagine comunque apprezzabile per quanto riguarda talento e idea di gioco. Urge un cambio di passo immediato per non rimanere invischiati nella lotta per evitare la retrocessione; cambio di passo che Papa e i suoi sono sicuramente in grado di dare.

Lampo di Santobuono. Bisogna attendere fino al 7’ minuto per vedere una prima e reale occasione della gara. Dopo un’iniziale fase di studio, infatti, i padroni di casa trovano un varco nella difesa di Papa, aperto dalla sponda aera di Husi, la prima di molte, per l’inserimento centrale del partner offensivo Villa, che con il sinistro incrocia lievemente, trovando l’ottima risposta di Mercuri. La risposta degli ospiti è affidata come al solito al duo dinamico Marcantoni-Mezzina, con quest’ultimo che calcia alto con il mancino da posizione più che invitante. La gara vive sul filo dell’equilibrio per gran parte della prima mezz’ora, con entrambe le formazioni che conoscono bene l’importanza di fare risultato e riconoscono il valore avversario. Un equilibrio che viene puntualmente rotto allo scoccare del minuto 30’, grazie alla caparbietà di Santobuono, il quale alza la linea di pressing e va a strappare il pallone dai piedi di capitan Vacca, involandosi verso Mercuri e freddandolo con un destro piazzato. La reazione degli ospiti non si fa attendere per più di una manciata di giri d’orologio, ed è firmata ancora dal pungente Marcantoni, liberatosi dalla marcatura e coordinatosi per colpire al volo da posizione ravvicinata; attentissimo in questo frangente Rovere nel conservare il vantaggio grazie ad un pregevole riflesso, sino al duplice fischio.

Milesini semina il panico. Gli ospiti che non trovano il modo di svegliarsi, almeno nei primi minuti al rientro dagli spogliatoi. Sono, infatti, ancora i biancoverdi a prendersi la scena graie alle iniziative di Villa e Milesini, spente sul nascere dalla retroguardia di Papa. L’unica vera conclusione azzurra è quella di Begteshi che non angola abbastanza sul suggerimento dell’instancabile Marcantoni, ma è un fuoco di paglia, preludio di una seconda parte tutta a tinte biancoverdi. Milesini prima, con un paio di radenti conclusione disinnescate da Mercuri, e Husi poi, con un imperioso stacco aero che incoccia sul palo, fanno tremare nei minuti successivi tutto l’ambiente ospite, che sembra capitolare al 37’; quando lo scatenato numero 17 ara 5à metri dribblando chiunque gli si pari dinanzi, compreso Mercuri, che lo stende provocando l’assegnazione del penalty e la conseguente espulsione diretta. Gli azzurri non crollano definitivamente grazie al riflesso prodigioso del subentrato Lia, che respinge il destro dal dischetto di Husi, oggi davvero sfortunato in zona gol; ma gara sembra inevitabilmente compromessa e si chiude con i ragazzi di Crippa che sciupano un altro paio di ghiotte occasioni per congelare il risultato, sempre con Husi e Milesini, senza subire particolari grattacapi finali dalle parti di Rovere.

IL TABELLINO

ROZZANO-BARONA 1-0

RETI: 30' Santobuono (R).

ROZZANO (4-4-2): Rovere 6.5, Catalano 6.5 (20' st Pecchia 6), Metastasio 6 (14' st Civale 6), Santobuono 7, Cossi 6.5, Fronda 6, Lukaj 6 (25' st De Angelis sv), Guarino 6.5, Husi 6.5, Grassia 6.5 (7' st Milesini 7.5), Villa 6 (35' st Conforto sv). A disp. Ronchetti, Spizzi, Caria, Guerrisi. All. Crippa 6.5.

BARONA SP.1971 (3-4-2-1): Mercuri 5.5, Fedi 6 (14' st Anteri 6), Lioce 6, Finizza 6.5, Vacca 6, Paoletti 6.5 (35' st Lia 7), Zucali 6 (14' st Ghiorghies 6), Cotugno 6.5, Marcantoni 6, Mezzina 6.5 (25' st La Ferrara sv), Begteshi 6 (30' st Cipolla sv). A disp. Corradino, Righini, Ardizzoni, Finelli. All. Papa 6.

ARBITRO: Testa di Bergamo 5.5.

ESPULSI: 34' st Mercuri (B), 47' st Marcantoni (B).

AMMONITI: De Angelis Paolo (R), Milesini (R), Grassia (R), Husi (R), Santobuono (R), Catalano (R), Cotugno (B), Marcantoni (B).

LE PAGELLE

ROZZANO

Rovere 6.5 Non si fa mai coglier impreparato quando chiamato in causa, compiendo un paio di interventi fondamentali nelle fasi più delicate della gara.

Catalano 6.5 Terzino destro che non supporta costantemente l’azione d’attacco, ma si dimostra impeccabile in fase difensiva.

20’ st Pecchia 6 Ordinaria amministrazione sulla fascia destra, senza il dovere di strafare.

Metastasio 6 Sicuramente più propositivo del sopracitato, ha però in Marcantoni un avversario difficile da contenere.

14’ st Civale 6 Prestazione pressochè identica al predecessore, con un pizzico più di attenzione alla difesa del risultato.

Santobuono 7 Giostra con buon ritmo la manovra biancoverde, ed ha l’enorme merito di siglare la pesantissima rete che sancisce l’esito del match.

Cossi 6.5 Il giovanissimo centrale si fa apprezzare per spiccate doti difensive quali anticipi e marcature precise.

Fronda 6 Capitano che guida con autorevolezza il proprio reparto arretrato senza particolari sbavature.

Lukaj 6 Altro “baby” dal talento indiscutibile a disposizione di Crippa che oggi si limita al compitino tattico, anche se viene francamente servito poco. (25’ st De Angelis sv).

Guarino 6.5 Dona ordine alla manovra e compattezza nella zona nevralgica, facendo ripartire l’azione con precisione.

Husi 6.5 Nonostante il rigore sbagliato rischiasse di costare caro, svolge una prova dinamica e all’insegna del sacrificio, in cui manca solo il gol. Le sue sponde aeree aprono il campo alle avanzate biancoverdi.

Grassia 6.5 Una buonissima prima frazione, in cui i suoi spunti sono la principale fonte di gioco dei padroni di casa. Un peccato vederlo uscire ad inizio ripresa, sfibrato da una condizione fisica oggi deficitaria.

7’ st Milesini 7.5 Il suo ingresso cambia definitivamente il canovaccio della gara. Spacca in due i reparti degli ospiti con strappi e accelerazioni che fanno impazzire completamente, e a più riprese, la retroguardia di Papa. Un’elettricità offensiva emblematicamente dimostrata in occasione del rigore procurato.

Villa 6 Prova complessivamente positiva dell’attaccante rozzanese, anche se riesce a legare solo a tratti il gioco sulla trequarti. (35’ st Conforto sv).

All. Crippa 6.5 Successo meritato e fondamentale in ottica campionato. Squadra compatta e ricca di talento fresco che potrà sicuramente sbocciare. Ottime anche le sostituzioni operate.

BARONA 1971

Mercuri 5.5 Una manciata di pregevoli parate sino al fallo da rigore che, di fatto, sgretola le speranze degli ospiti.

Fedi 6 Il roccioso braccetto di destra mostra i muscoli al reparto offensivo allenato da Crippa senza risparmiarsi sui contrasti.

14’ st Anteri 6 Non si fa notare per iniziative di spicco nel confusionario secondo tempo azzurro.

Lioce 6 Non soffre praticamente mai gli sprint di Lukaj, ma nemmeno brilla particolarmente.

Finizza 6.5 Geometrie e qualità non mancano di certo, oggi peroo non bastano per eccellere sulla linea mediana del campo.

Vacca 6 Soffre terribilmente i palloni alti, letteralmente tutti preda di Husi, ma difficlmente si fa trovare fuori posizione grazie alla sua esperienza.

Paoletti 6.5 Una gara con poche sbavature e qualche iniziativa interessante sulla trequarti offensiva.

35’ st Lia 7 Entra a freddo e nei 10 minuti a disposizione respinge un rigore e compie almeno altre tre parate fondamentali per tenere a galla i suoi.

Zucali 6 Tatticamente concentrato e preparato. Una preparazione che lo aiuta solo in parte a resistere alla verve di Grassia.

14’ st Ghiorghies 6 Fatica tremendamente contro Milesini, ma non è certo il solo.

Cotugno 6.5 Sicuramente l’uomo chiave del gioco di Papa. Giostra la manovra con elegante lucidità, senza calare di rendimento nonostante lo scorrere del cronometro.

Marcantoni 6 Una media tra l’ottima prova dei primi 45 giri d’orologio, in cui si dimostra essere l’uomo più pericoloso tra le fila azzurre, e la sbiadita copia della ripresa, in cui tra l’altro rimedia pure un’espulsione.

Mezzina 6.5 La sua frizzante vivacità è un problema su tutto l’out si sinistra rozzanese. Le accelerazioni repentine generano sempre qualcosa di interessante. (25’ st La Ferrara sv).

Begtheshi 6 Poco cercato e ancor meno trovato. Vive una gara anonima che non mostra particolari imprecisioni. 30’st Cipolla sv

All. Papa 6 La squadra è autrice anche di una pregevole mezz’ora, per poi soccombere lentamente alle iniziative biancoverdi, e al nervosismo coadiuvato dal non certo impeccabile arbitraggio.

ARBITRO

Firmani di Milano 5.5 Sporca la direzione precisa della prima frazione con una serie di scelte quantomeno discutibili che innervosiscono inevitabilmente il match.