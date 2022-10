Tornano nello storico stadio e stendono la capolista

Dopo più di due anni di assenza, lo stadio "Gino Pistoni" di Ivrea torna ad essere la casa dell'Ivrea Calcio, e non poteva esserci occasione migliore che nel giorno della sfida alla capolista Druentina. L'atmosfera incandescente deve aver provocato un moto d'orgoglio nel petto degli eporediesi, che hanno vinto e annichilito la concorrenza torinese nel secondo tempo. Il risultato finale dice 2-0, con i sigilli di capitan Scala, solito polmone del centrocampo di Tosoni, e di Dotelli, l'uomo in più del reparto offensivo di casa. La Druentina di Ligato è rimasta in partita solo per 45', poi ha completamente lasciato la scena agli avversari. E' mancata la solita esuberanza offensiva, e forse il giusto sopporto dal reparto di centrocampo.

Vittoria fondamentale, quindi, per l'Ivrea che si rilancia nella classifica. Il duro stop della Druentina, in concomitanza col successo del Quincitava, manda i canavesani da soli in vetta nel campionato. Si interrompe così la leadership dei torinesi.

INIZIO CON IL FRENO A MANO TIRATO

L'atmosfera al "Pistoni" è da categorie ben superiori. Lo stadio è finalmente tornato ad animare la città e a regalare una degna cornice ad un incontro di Promozione. Manca però la componente spettacolare in campo nella prima frazione, con le due squadre che attuano una profonda fase di studio per capire i rispettivi punti deboli. I moduli speculari, 4-3-3 da entrambe le parti, non aiutano in questo, è spesso e volentieri una lotta uno contro uno in più zone del campo.

Le uniche occasioni importanti capitano alla Druentina con il suo numero 10 Ramondo. La prima al 25', quando sfrutta un brutto liscio di Costa in area per tentare la conclusione che esce di poco. La seconda al 42', dopo un bel contropiede comandato da Causin. Il 5 ruba palla a Bonaccorsi nella sua area e parte in un coast to coast palla al piede fino al limite dell'area avversaria. Lucido qui a servire proprio Ramondo, che libera il suo potente destro, con il pallone che termina però alto.

L'Ivrea in questi primi 45' ha avuto un atteggiamento piuttosto attendista. Forse si poteva sfruttare meglio l'estro e la velocità di Mosca in attacco, ma non ha comunque mai sofferto le offensive degli ospiti. Ai punti, però, questa prima frazione la vince la Druentina.

ENRICO SPACCA LA PARTITA, MA CI PENSANO SCALA E DOTELLI

Dati i presupposti che ci ha lasciato il primo tempo, potremmo aspettarci una ripresa a ritmi bassi, con le due squadre interessate a non subire gol piuttosto che ad arrecare danno all'avversaria. Non è di questo avviso però l'Ivrea, che anzi entra con un altro piglio sull'ancora non perfetto prato dello stadio, e cambia completamente ritmo nel match. Fondamentali anche i due cambi nell'intervallo. Entrano Actis Perino e soprattutto Enrico, che sarà fondamentale a creare spazi ai compagni per andare in porta, come vedremo nel secondo gol.

Si era capito fin da subito che i ragazzi in divisa bianca avessero un altro atteggiamento. Capitan Scala si è preso sulle spalle la squadra, e al 6' ha trovato il primo gol al "Pistoni" dopo più di due anni. E che gol! Tutto nasce dalla corsia sinistra, dove i bei movimenti di Enrico e Dotelli permettono al pallone di arrivare al limite dell'area. Palla poi a Bonaccorsi, saggissimo a scegliere il meglio posizionato Scala anzichè il tiro. Il numero 2 di casa, poi, è perfetto. Si sposta la palla sul sinistro e da posizione defilata inventa una perfetta traiettoria a giro su cui il portiere non ha nemmeno il tempo di tuffarsi. Urlo di gioia e corsa sotto la tribuna centrale: l'Ivrea è avanti. E non è finita qui. La Druentina ha sicuramente accusato il colpo e non ha la forza di reagire. Probabilmente si poteva tentare fin da subito qualche cambio in corso d'opera, ma la prima sostituzione arriverà solo al 17', dopo il secondo gol degli eporediesi.

Al 12', infatti, ecco il sigillo del definitivo 2-0 firmato da Dotelli. Il tutto nasce da un'azione parecchio confusa. Proprio Dotelli, in disimpegno, alza uno scomodo campanile su cui si avventa Enrico. La sua esperienza, unita ad una non perfetta lettura difensiva di Forneris e Bruni, fa sì che parta il contropiede dell'Ivrea. Bellissima la giocata del subentrato, che pesca il perfetto inserimento del numero 9, freddissimo poi da solo davanti al portiere. Tiro potente e 2-0 Ivrea.

Nonostante il doppio schiaffo in pochi minuti, la Druentina non sembra avere le forze di riacciuffare quantomeno il pareggio. I cambi non hanno dato sicuramente i frutti sperati: nessuno dei subentrati di Ligato si è messo particolarmente in mostra. In aggiunta, la massima concentrazione del pacchetto arretrato di Tosoni, soprattutto con il portiere Cantele, sempre perfetto nelle uscite alte o basse che fossero, non ha di certo aiutato.

Negli istanti finali di partita è sì la Druentina con il pallone tra i piedi, ma non contiamo nemmeno un tiro nello specchio. Solo una spettacolare rovesciata del solito Ramondo, che è però ben distante dalla porta. Dopo 5' di recupero, può quindi iniziare la festa degli eporediesi. L'Ivrea trova così il secondo successo consecutivo e, dopo un avvio complicato, prova a rilanciarsi in classifica. Doccia fredda per i torinesi, che con questa pesante sconfitta perdono anche il primo posto in campionato.

IL TABELLINO

IVREA CALCIO-DRUENTINA 2-0

RETI: 6' st Scala (I), 12' st Dotelli (I).

IVREA CALCIO (4-3-3): Cantele 6.5, Scala 7.5, Cabras 6.5 (42' st Tapparo sv), Costa 6.5, Benna 6, Comentale 6.5, Sardaro R. 6.5, Bonaccorsi Man. 7, Dotelli 7 (19' st Pellone sv, 22' st Pipicella 6), Monteleone 6 (1' st Enrico R. 7), Mosca 6 (1' st Actis Perino A. 6.5). A disp. Alice, De Masi, Tagirta, Lantermo. All. Tosoni 7.5.

DRUENTINA (4-3-3): Busti 5.5, Forneris R. 6, Zappalà 6, Raimondo 6.5 (17' st Baracco 5.5), Causin 6, Bruni 6 (36' st Vescovi sv), Alterio 6, Chiarle M. 6.5 (19' st Di Cello 6), Forneris G. 6 (17' st Mameli 6), Ramondo 6.5, Aimasso 6 (25' st Paladino 6). A disp. Nepote, De Pierro, Burei, Magnaguagno. All. Ligato 6. Dir. Rigatuso - Cappa.

ARBITRO: Novelli di Alessandria 6.5.

COLLABORATORI: Ricchiello e Pieropan.

AMMONITI: 30' Bruni (D), 42' Bonaccorsi Man.[02] (I), 30' st Benna (I), 43' st Actis Perino A.[04] (I).

LE PAGELLE

IVREA CALCIO

All. Tosoni 7.5 Infonde la giusta carica ai suoi ragazzi, che lo ripagano con una bella prestazione. Bravissimo poi ad azzeccare i cambi nel momento giusto.

Cantele 6.5 Impeccabile in ogni uscita, ma non possiamo esprimere un valido giudizio sulle parate perchè ne contiamo veramente poche.

Scala 7.5 Solito motorino inesauribile nel centrocampo di casa. Si carica sulle spalle la squadra e segna il bel gol del vantaggio. E ha altre due valide occasioni per trovare la doppietta.

Cabras 6.5 Prestazione di livello sulla corsia sinistra, dove annulla Gianluca Forneris. Bene, benissimo anche quando è chiamato a spingere un po' di più.

42' st Tapparo sv

Costa 6.5 Un suo liscio nel primo tempo per poco non faceva segnare Ramondo. Bene poi in fase di marcatura sullo stesso numero 10.

Benna 6 Più impacciato del compagno di reparto quando ha la palla tra i piedi. Mette però la testa e le gambe quando serve per difendere la sua porta.

Comentale 6.5 Gran prova del regista di casa. Dai suoi piedi partono tutte le azioni dell'Ivrea. Bellissimi anche tutti i corner che ha battuto oggi, culminati sempre con pericoli nell'area della Druentina.

Sardaro 6.5 Vince lo scontro diretto con Aimasso, non gli lascia mai la possibilità di creare pericoli alla retroguardia eporediese.

Bonaccorsi 7 Inizia a rilento il match, ma quando entra in partita non lascia neanche le briciole agli avversari. Arriva primo su ogni pallone e confeziona l'assist per il gol di Scala.

Dotelli 7 Nel primo tempo si fa vedere ben poco, ma nella ripresa impiega ben poco a scardinare la difesa della Druentina e a trovare il gol del 2-0.

19' st Pellone sv

22' st Pipicella 6 Entra a risultato già consolidato. Gioca più da quinto in difesa che da ala sinistra, ma è perfetto nella fase di pressing quando il pallone gli passa vicino.

Monteleone 6 Crea poco o nulla nei primi 45'. Esce poi all'intervallo, forse avrebbe potuto dire la sua nella ripresa come ha fatto Dotelli.

1' st Enrico 7 Il suo ingresso spacca la partita. Suo l'assist nel secondo gol, e suo il primo passaggio chiave nell'azione del gol di Scala. Ha mandato in confusione la difesa avversaria.

Mosca 6 Partita ostica per il classe 2005. Viene servito poche volte e mai in profondità come vorrebbe. E' costretto a 45' di lotta e sacrificio per marcare la sua zona di competenza.

1' st Actis Perino 6.5 Entra con il piglio giusto. Si piazza ala destra e da lì crea più di qualche pericolo, facendo girare la testa a Zappalà.

DRUENTINA

All. Ligato 6 Ai suoi oggi è mancata la voglia di fare propria la partita. Dal canto suo, qualche cambio anticipato avrebbe potuto giovare nella ripresa.

Busti 5.5 Non impeccabile sui due gol, specie nel primo in cui non ha il modo di tuffarsi sul tiro di Scala.

Riccardo Forneris 6 Media tra il 6.5 del primo tempo e il 5.5 del secondo. Nei primi 45' è imprendibile quando galoppa sulla fascia, poi cala con il passare dei minuti e soffre l'ingresso in campo di Enrico.

Zappalà 6 Come per Forneris R., meglio il primo del secondo tempo. Actis Perino lo ha preoccupato e non poco nella seconda frazione, in quella che è stata una bella sfida tra 2004.

Raimondo 6.5 Nel primo tempo sbaglia pochissimi passaggi, è il più preciso dei suoi. Non molla fino a quando lascia il campo, e la sostituzione non fa bene ai suoi che rallentano ancora di più i ritmi di gioco.

17' st Baracco 5.5 Entra con l'atteggiamento sbagliato. Sbaglia troppi disimpegni e non è mai il primo sulle palle sporche, nonostante sia il più fresco.

Causin 6 E' il centrale con meno compiti in marcatura, vista la sua velocità. Costretto però ai lavori forzati quando entra Enrico nella ripresa.

Bruni 6 Nel primo tempo è impeccabile su Mosca, non gli lascia mai il tempo di respirare. Meno bene nella ripresa, quando viene sovrastato dalle offensive eporediesi.

36' st Vescovi sv

Alterio 6 E' il centrocampista che si vede meno oggi, ma considerando la sua giovane età avrà il modo di fare esperienza su questi campi.

Chiarle 6.5 Nel primo tempo dialoga alla grande con i compagni, specie con Ramondo. Cala nella ripresa e infatti lascia poi il campo.

19' st Di Cello 6 Entra a risultato già compromesso. Si piazza in attacco a lavorare i palloni sporchi e ad infastidire il bel giro palla della squadra di casa.

Gianluca Forneris 6 Può ben poco contro Cabras, che oggi è in stato di grazia. Non riesce ad esprimersi come vorrebbe e come ha dimostrato di saper fare.

17' st Mameli 6 Il suo ingresso dà un minimo di vivacità alle azioni della Druentina. Per poco non riapriva il match con una spaccata sul secondo palo dopo un corner.

Ramondo 6.5 Il migliore dei suoi per quanto creato. E' l'unico degli ospiti realmente pericoloso, ma non riesce mai a sporcare i guantoni di Cantele.

Aimasso 6 Bella la sfida con Sardaro sulla corsia sinistra. Il terzino 2003 è però bravo a concedergli davvero pochi momenti di libertà. Lui li sfrutta facendo girare bene la palla.

25' st Paladino 6 Si prende il ruolo di centrale d'attacco, senza avere mai l'opportunità di calciare verso la porta. Non il suo miglior ingresso in campo.