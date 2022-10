Sogni e glorie da Torino e cintura: un weekend ricco di soddisfazioni

GIRONE B Una classifica che mai come questa giornata si è concretamente accorciata. Tante vittorie di peso nelle parti basse della classifica, qualcuna in scontri diretti già potenzialmente decisive e altre a sorpresa, forse importanti per dare una svolta a un campionato fino ad ora complicato. La prima vittoria deve doverosamente essere ricordata per Michele Ricco, che nell’ultima sfida lontano dal rettangolo verde per squalifica vede vincere i suoi Verdi del Carrara nella complicatissima trasferta valdostana in casa Charvensod. I torinesi, dopo un primo tempo combattuto, sbrogliano la pratica nella prima parte di ripresa con uno scatenato Vittorio Cantele, al...

