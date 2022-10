Prima porta inviolata e primo punto in campionato: il Morazzone si sblocca

Dopo sei giornate e altrettante sconfitte, il Morazzone trova il primo punto del suo campionato grazie a uno 0-0 conquistato sul campo di una Lentatese rimaneggiata, anche se non mancano i rimpianti per una prestazione che avrebbe potuto portare anche qualcosa in più. La partita è fin da subito molto combattuta, soprattutto sotto il punto di vista tattico, con i padroni di casa che controllano il possesso del pallone e gli ospiti che, in maniera attendista ma pungente, cercano di colpire gli avversari sfruttando le ripartenze. L'obiettivo principale del Morazzone prima della partita era quello di non subire gol, dopo i 19 concessi nei primi sei incontri, e in ciò ha avuto successo, andando in più riprese vicino anche al vantaggio obbligando Sala a compiere diversi interventi e rischiando di vincere nel finale con una clamorosa traversa colpita da Giordano. Michelangelo Epifani, allenatore degli ospiti, commenta: «C'è rammarico, non abbiamo subito un tiro in porta. Abbiamo fatto un'ottima partita sulla falsa riga di quella di settimana scorsa (sconfitta di misura con il Meda)». Più amareggiato, invece, Luca Valente, tecnico della Lentatese: «Abbiamo fatto noi la partita, ma le assenze si sono fatte sentire». La squadra di casa, a causa di questo pareggio, viene raggiunta dalla Besnatese, che vince in rimonta (4-1) con il Valle Olona una partita in cui non mancano gli episodi. Dopo il vantaggio iniziale della squadra ospite con la rete di Fall, giunto al 2', la Besnatese trova il pari al 22' con Luca Comani, abile a insaccare il primo dei tre rigori di cui la squadra di Stefano Rasini usufruisce durante l'incontro. Il raddoppio arriva con un altro penalty - trasformato da Gandolfo - considerato generoso da entrambi gli allenatori. La partita, che a quel punto diventa nervosa, viene chiusa prima dalla rete di Zoppi e, nei minuti di recupero, da Mastrogiacomi. Il ragazzo classe 2006 riesce, infatti, a ribadire lestamente in rete il terzo dei rigori concessi dall'arbitro, battuto da Parachini e parato da Croce. Massimiliano Rovellini, allenatore del Valle Olona, nel postpartita commenta adirato: «Abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, ma l'arbitraggio ci ha penalizzato pesantemente, non dovevamo innervosirci». Anche Rasini, al termine dell'incontro, spende qualche parola sulla direzione di gara: «Bene nei primi 20', poi ha perso il controllo, senza dubbio non è stata una partita bellissima».

BASE AL TOP, MEDA KO

Sugli altri campi l'Accademia Inveruno perde 1-0 in casa del Mariano grazie al gol decisivo di Cristian Villa. Preoccupato Emiliano Palazzi, allenatore dei gialloblu: «Siamo pieni di infortunati, non sono ottimista per il resto del campionato». Successo anche per il Cas, che piega 2-1 l'Esperia Lomazzo grazie alla rete di Rimoldi al 96', bravo ad attaccare il portiere e a far rimpallare il pallone in porta. Continua la sua marcia in cima alla classifica la Base 96, che vince 3-1 in casa contro l'Aurora CMC, non senza difficoltà. Decisivo, ancora una volta, Davide Marinoni, autore di una doppietta con cui raggiunge quota sei gol in campionato, di cui ben cinque nelle ultime due partite. L'Universal Solaro torna a vincere dopo lo 0-0 contro la Besnatese della scorsa giornata con un 2-1 in rimonta sulla Solese che, dopo aver sbloccato il match con il solito Bajoni, si è fatta riprendere prima dal rigore realizzato da Giglio, poi dalla rete allo scadere siglata da Magro sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Scotti. Ritrova i tre punti anche il Saronno (1-0) grazie al bel gol di Romeo nel finale di partita. Nel posticipo di giornata, la neopromossa Baranzatese espugna di misura il "Città di Meda" grazie al gol di Carnazzola al 23', portandosi così al quarto posto in classifica. Il Meda, a causa di questa sconfitta, lascia la vetta solitaria del girone alla Base e si posiziona momentaneamente al quarto posto.