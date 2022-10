Nove gol fatti e zero subiti in 4 partite: a casa loro sanno solo vincere

«Lasciate ogni speranza, o voi che entrate», deve essere questo il cartello appeso sul cancello del Centro Sportivo dei Montecchi in quel di Colico, dove ogni viandante arriva e torna a casa senza punti e senza aver fatto un gol ai padroni di casa: la ColicoDerviese di Danilo Battistini. I gialloblù vincono la quarta partita sulle 4 giocate tra le proprie mura e lo fanno per la quarta volta di fila mantenendo la porta inviolata. Vittima sperduta nella selva lecchese è la Vibe, che finisce ingarbugliata in una sfida praticamente perfetta per la Colico. Sul calare del primo tempo Pasquinelli trasforma un calcio di punizione dal limite dell'area con un destro rasoterra, mentre a metà ripresa Agustoni sbuca su calcio d'angolo e fa 2-0. Gli ospiti, però, vedono ancora una luce fioca tra i rami gialloblù e per oscurarla definitivamente, e mantenere quello “zero” sulla casella dei gol subiti in casa, serve un super Lassi, che al 38' ipnotizza Todeschini dal dischetto. È una parata fondamentale non solo per le statistiche, ma anche per la partita, perché impedisce alla Vibe di riaprire i conti e spiana la strada a Pasquinelli per completare l'opera della Colico. Restando nel lecchese, l'altro risultato importante di giornata è quello del GrentArcadia, che toglie l'imbattibilità della Casati Arcore e permette all'Arcellasco, vincente nel big match con il Cavenago nonostante un rigore parato da Matera, di prendersi la vetta solitaria. Al di là della classifica, la prima vittoria interna della formazione di Giuseppe Perziano è da sottolineare per il momento attraversato dalla squadra lecchese. Dopo aver collezionato un solo punto nelle prime cinque giornate di campionato, la sfida di domenica scorsa con una Concorezzese altrettanto in crisi sapeva di spartiacque per il Grenta, capace però di trovare finalmente la via della vittoria. Successo che poteva essere giusto un fuoco di paglia, e invece i ragazzi di Perziano riescono a fare quello che a ben 6 avversari non era fin qui riuscito: battere la Casati. «Oggi abbiamo giocato bene, la squadra si è comportata meravigliosamente. - racconta il tecnico - Abbiamo avuto 6 occasioni da rete importanti: prima con Citterio e Lozza, poi ancora due con Lozza, una con Citterio e infine i due gol segnati. Questa volta posso raccontare di una squadra compatta, decisa, che arriva per prima sui palloni ed è determinata nell'uno contro uno. Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi». Parlare di rinascita dopo due vittorie consecutive è forse affrettato, però i 6 punti conquistati sembrano l'ideale per affrontare la sfida in casa di una Vibe a caccia di riscatto.

L'AURORA INCANTA, IL DISCHETTO COMANDA

Dopo una settimana all'insegna della Brianza, la lente d'ingrandimento non può che spostarsi sul lecchese guardando anche ai restanti risultati. Ciò che balza all'occhio è sicuramente il successo extralarge dell'Aurora Olgiate, che travolge 5-0 il Costamasnaga grazie alle reti di Sanvito, Bottaro, Motta, Cissè (all'esordio) e Stefanoni. Una goleada che non rispecchia però l'andamento totale della sfida, il cui conto viene aperto solo nella ripresa dopo un primo tempo da reti bianche. Unica macchia per l'Aurora il rosso rimediato da Francheschin a pochi minuti dalla fine. Tanti gol anche a Calolziocorte, dove il protagonista torna a essere il dischetto, con ben 3 reti siglate su rigore. Biraghi ne fa ne due e porta avanti la Conco, poi Bianco accorcia le distanze e infine Barillà allunga il periodo di crisi della squadra di Nava, ora penultima con un solo punto conquistato negli ultimi 5 turni. Non se la passa di certo meglio il Missaglia, che tocca quota 11 centri subiti in due gare, seppur contro i colossi Arcellasco e Nuova Sondrio, mentre il Galbiate per poco non frena un'Agrate che spera di ripartire dalla vittoria nel posticipo.