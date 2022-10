Prima una tripletta e adesso una doppietta: Galtarossa tiene in alto il CG Bresso

È un campionato sempre più entusiasmante quello di questo Girone E - finora senza un vero padrone - con tante squadre che stanno mostrando di poter competere per un posto ai playoff. Il ribaltone di settimana scorsa ne è la dimostrazione: nessuna partita parte con un risultato predeterminato, son tutte da lottare e da sudare. Come ad esempio il CG Bresso, che soffre contro una Senna Gloria indietro in classifica ma non nel gioco e nelle prestazioni, e viene ancora una volta salvato dal suo fido condottiero Galtarossa - doppietta questo weekend dopo la tripletta dello scorso - facendo tirare un sospiro di sollievo a Marcarini: «Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, per i primi 25 minuti non ci abbiamo capito nulla». Complice anche la condizione non eccellente di Sari, mandato in campo nonostante qualche acciacco e costretto ad abbandonarlo già al 30', momento in cui il Bresso è risalito di giri: «Dal momento del cambio siamo migliorati, e poi l'aver fatto subito gol ci ha permesso di prendere confidenza». Ciò non toglie che il Senna Gloria sia rimasto in partita fino al secondo gol di Galtarossa avvenuto al 30'. Oppure come il Cinisello, che gioca un primo tempo molto sottotono contro un Villa - che propone 45 minuti di ottimo calcio ma ad un certo punto si spegne sempre - e per la ripresa deve affidarsi al suo uomo di maggiore esperienza, Mantellini, che la raddrizza dopo tre minuti tirando Quattromini fuori dai guai: «In questo momento siamo un po' fragili dietro perché abbiamo cambiato molti interpreti rispetto allo scorso anno, Mantellini ci ha preso sulle spalle portandoci alla vittoria». Oppure ancora come la Scannabuese, capolista e schiacciasassi di questo campionato che addirittura va sotto ed è costretta ad inseguire il Sancolombano per strappare infine solo un pareggio, sufficiente però per tenerla in testa alla classifica. L'eccezione di questa giornata è sicuramente rappresentata dal Tribiano, che vince in modo netto su un Segrate che dopo la scossa di settimana scorsa sembra essere ricaduto negli stessi annosi problemi: tanti gol presi, e pochi fatti, con una squadra che sembra essere in grado di rimanere in partita solo per un tempo. Troppo poco per questo campionato, dove riuscire a resistere tutti e novanta minuti ti permette di poter sfruttare episodi a proprio favore, come fatto dal Landriano e dal Vistarino, che pur non brillando hanno trovato il gol decisivo proprio nei minuti di recupero.

COPPA LOMBARDIA, FINITI I SEDICESIMI

Finisce ai sedicesimi l'avventura del Cinisello in Coppa Italia Lombardia ancora una volta a spese dei rivali dell'Arcellasco, già mattatori dei rossoblù nella sfida ai playoff dello scorso anno. Non bastano infatti le reti di Mantellini e Rossetti a decidere il match, e ai rigori la squadra di casa vince 5-4. Avanza invece il Casalpusterlengo, che nella sfida di alta classifica sorpassa la Scannabuese per 2-1 con i gol di Biba e Conte e avanza alla fase successiva dove incontrerà un'altra top del Girone E: il Tribiano, che dopo due giornate di campionato sottotono si è ripresa contro il Segrate, battendolo nettamente sia in campionato che appunto in Coppa, dove è finita 3-0 con doppietta di Brahja e gol del solito Cangemi. Del Girone F avanza il Città di Vigevano, che vince ai rigori contro il Vighignolo - dopo un 1-1 firmato Infantino e Azzarone - e si aggiudica un ulteriore turno da giocare contro il Casteggio attualmente primo a punteggio pieno e passato in Coppa ai danni del Rozzano. L'appuntamento per gli ottavi è fissato a mercoledì 16 novembre.