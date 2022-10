Settima vittoria di fila e allungo in vetta: ora la seconda dista 5 punti

Sette su sette e gli altri stanno a guardare. Il Casteggio non intende fermarsi e non si ferma: asfalta il Città di Vigevano per 4-1 e certifica la fuga mantenendosi a +5 sulle inseguitrici. Quella contro la formazione di Pisani però non è stata semplicissima, almeno nel primo tempo con i vigevanesi che si portano in vantaggio salvo poi farsi riprendere a un soffio dall'intervallo. Nella ripresa sale in cattedra Rebecchi che con una doppietta indirizza la partita sui binari della prima della classe: «Siamo andati sotto - le parole dell'allenatore Alessandro Pagano - ma siamo riusciti a ribaltarla senza farci prendere dal panico. Bene così, sono soddisfatto». Il solco con la seconda è di cinque lunghezze, con l'Accademia Vittuone che si prende la posizione d'argento solitaria sbancando Rho: 3-1 il risultato per la Folcettoni-band che ribalta il gol iniziale di Zaina con Andreoni, Ghidoli e Barbieri. Il Settimo inciampa a Sedriano, con il Vighignolo che ne approfitta agganciando al terzo posto i biancorossi. Un po' di rammarico per i ragazzi di Locatelli è d'obbligo, visto che dopo il botta e risposta Garavaglia-Moretti il match point è stato sprecato con Anelli che si fa parare il rigore della vittoria da Frattini. «Un pareggio tutto sommato giusto - il commento di Andrea Carugo del Sedriano - al termine di una partita che avremmo potuto vincere noi come loro». L'altro pareggio di giornata arriva da Robbio, con il Pontevecchio che torna a casa con uno 0-0 che muove ancora una classifica già positiva: «Primo tempo equilibrato - le parole di Devis Barbin, allenatore dei padroni di casa - con il Pontevecchhio che ha giocato un po' meglio di noi soprattutto nell'approccio iniziale. Nella ripresa abbiamo invece creato tante occasioni ma ci siamo fatti prendere dalla fretta di vincere e così abbiamo anche rischiato in alcune ripartenze». Vittoria fondamentale invece per l'Assago, che ritrova i tre punti dopo tre partite: «Ci voleva - dichiara Sabatino - perché nelle ultime settimane abbiamo fatto buone prestazioni ma abbiamo portato a casa pochi punti. Siamo stati bravi a sbloccarla subito ma avremmo dovuto chiuderla, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e siamo stati obbligati a lottare. La Viscontea ha fatto un'ottima ripresa». Crisi invece per la Rhodense, che gioca ma perde con l'Accademia Vittuone: quella orange è l'unica squadra che ancora non ha vinto una partita. E la gara con la Barona di settimana prossima sa già di ultima spiaggia.

LINEA VERDE VIGHI, CAPANO DA URLO

Seconda vittoria consecutiva dopo la goia interna contro la Viscontea e una dolce scoperta sulla corsia mancina di difesa. Il Vighignolo batte in trasferta il La Spezia: lo fa segnando due gol nel primo tempo e indirizzando fin da subito il discorso vittoria - Azzarone firma l'1-0 al 25', Gentile raddoppia dal dischetto poco prima del duplice fischio - ma lo fa soprattutto sfruttando appieno le qualità di Vincenzo Capano, schierato per la prima volta dal primo minuto e protagonista di una prova maiuscola. Scelto dal tecnico Martino per sopperire al gran numero di assenze, il classe 2004 si è preso la scena in un pomeriggio che sicuramente ricorderà per molto tempo. Approdato al Vighi nell'estate del 2022 dopo un biennio tra le fila del Villa, vanta un passato di lusso all'Aldini, società in cui è cresciuto prima del passaggio all'Afforese. Capano ma non solo visto che in casa Vighi c'è stato spazio per un altro 2004, vale a dire Dario Vacchini. Sparito dai radar dopo la presenza all'esordio in campionato nella trasferta di Vittuone, è subentrato a inizio secondo tempo a Shaqiri giocando una partita solida e senza sbavature.