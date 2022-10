Esonerato dopo il primo punto stagionale, il successore: «A questa squadra mancano certezze»

Dopo le prime sette giornate, in cui il bottino conquistato è di sei sconfitte e un pareggio - 0-0 nell'ultima giornata in casa della Lentatese - il Morazzone ha deciso di esonerare Michelangelo Epifani, alla sua prima stagione sulla panchina. «Sono dispiaciuto e amareggiato, ma purtroppo quando le cose non vanno bene, spesso, è l'allenatore a pagarne le conseguenze. Sono comunque contento di aver potuto lavorare con questo gruppo di ragazzi giovani e di buone prospettive, a cui auguro il meglio», queste sono le parole dell'ormai ex tecnico, che non si aspettava una decisione drastica.

IL NUOVO TECNICO

«Serviva una scossa, il punto di Lentate è arrivato dopo una prestazione non bellissima e la squadra faceva fatica a reagire. La decisione è stata difficile e non condivisa da tutti», così commenta il DS del Morazzone Marco Dallo. Il successore scelto dalla società biancorossa è Alessandro Marzio, allenatore le cui ultime esperienze sono in Eccellenza con il Verbano e con la Vergiatese, entrambe concluse con degli esoneri difficilmente giustificabili. Dallo, parlando del nuovo arrivato, aggiunge: «Abbiamo optato per lui perché lavora bene con i giovani, ha tanto carisma ed è una presenza importante, che al momento serve molto alla squadra. Ha già diretto gli allenamenti di martedì e mercoledì, l'ho visto carico e voglioso di cominciare».

LE PRIME SENSAZIONI

«Quando si subentra a stagione in corso, si trova sempre una situazione complicata, soprattutto sotto il punto di vista mentale. A questa squadra mancano certezze, ma ho visto tanto impegno e un gruppo di ragazzi che si è messo subito a disposizione». Sono queste le prime dichiarazioni di Alessandro Marzio dopo i due allenamenti diretti, al momento, nella prima settimana della sua nuova esperienza, aggiungendo: «Dobbiamo recuperare la strada persa fino ad ora per raggiungere l'obiettivo, anche se non sarà semplice vista la situazione attuale». Per quanto riguarda il gioco della squadra, il tecnico ha bene in mente quali siano le priorità: «Bisogna migliorare il prima possibile la fase difensiva per dare delle sicurezze alla squadra e poi, da lì, proporre qualcosa di nuovo anche sull'altro lato del campo. Ma questo non significa difendere in sei o in sette dentro l'area, se pareggiassimo 0-0 tutte le partite da qua alla fine sarebbe improbabile ottenere la salvezza». Il nuovo allenatore eredita, senza dubbio, una squadra che ha dimostrato delle difficoltà in questo inizio di stagione, visti i soli 6 gol fatti e i 19 concessi agli avversari, ma nelle ultime settimane sembrava che fosse in atto un miglioramento, culminato con il pareggio strappato alla Lentatese - seppur approfittando delle numerose defezioni che hanno colpito la squadra di Luca Valente. La prossima giornata metterà il Morazzone subito davanti a un test fondamentale sia per la fiducia del gruppo, che per la lotta salvezza, visto che ospiterà sul suo campo il Cas che, al momento, si trova con sei punti al 12esimo posto e, se arrivasse la prima vittoria della stagione, riaprirebbe immediatamente la corsa a un traguardo che, al momento, pare più un'utopia.