La riprende Mauri, è 1-1 tra Baranzatese e Lenzatese

La neopromossa Baranzatese viene da una vittoria pesantissima e vuole i tre punti per continuare a sognare una qualificazione ai playoff. Gli ospiti invece attraversano un momento di difficoltà a causa di numerosi infortuni. Nonostante il pronostico sia a favore dei padroni di casa, la partita risulta molto equilibrata, caratterizzata da poche occasioni da gol e molta intensità in mezzo al campo. Nella prima frazione il solito Ruggeri porta avanti la Baranzatese, le reazione degli ospiti arriva nella ripresa con il subentrato Mauri che con una bella incornata sigla l'1-1 finale.

BARANZATESE CINICA

Il tecnico Fratto schiera un 3-5-2 sfruttando la grande corsa degli esterni per prendere campo. Nella prima parte di gara i padroni di casa occupano bene il campo e non per permettono alla Lentatese di uscire palla al piede. Il buon inizio porta subito al gol del vantaggio al 12', Ruggeri si trova da solo davanti al numero 1 avversario e dopo uno stop a mezza altezza con un bel tocco sotto sigla il gol dell'1-0. Gli ospiti non sembrano trovare subito le forza per reagire, anche a causa degli infortuni di Giussani e Fontana che verranno subito sostituiti. La reazione tarda ad arrivare ma arriva, al 33' Ferrario crossa in mezzo per Monti che da buona posizione sbaglia il colpo di testa in tuffo. La Baranzatese sfiora il raddoppio al 46' dopo una bella pennellata in mezzo di Capelli il colpo di testa di Rasini viene neutralizzato da un ottimo Sala: all'intervallo si va sul risultato di 1-0.

LA RIPRENDE MAURI

L'inizio di ripresa è ancora a tinte blu con una grande occasione solamente al 2'st, il tiro al volo di Battaglia viene respinto in corner da una buona parata di Sala. Dopo questa occasione però cambia l'inerzia della partita con gli ospiti che iniziano a tenere bene il possesso del pallone sviluppando il gioco sugli esterni. Nonostante delle buone trame di gioco la Lentatese non riesce a trovare occasioni da gol a causa di errori sulla trequarti avversaria. Al 27' Coppola batte un bel calcio d'angolo sul secondo palo dove arriva come un ariete il subentrato Mauri che con una grande incornata fa 1-1. Il match dopo il gol del pari si innervosisce particolarmente, tanti falli e gioco spesso fermo causano un finale molto teso. Al 45' ci prova Raffaele con una bella punizione neutralizzata dal solito Sala ma sul capovolgimento di fronte arriva un'occasione clamorosa per la Lentatese: Ferrario taglia il campo verso il centro, viene servito e dopo un controllo ottimo si trova a tu per tu contro Musitano che riesce a ipnotizzarlo. Poco dopo questa clamorosa occasione arriva il triplice fischio, la partita termina 1-1.

IL TABELLINO

Baranzatese-Lentatese 1-1

RETI (1-0, 1-1): 13' Ruggeri (B), 27' st Mauri M. (L).

BARANZATESE: Musitano[04] 7, Messaoudi 6.5, Formato 6, Garcea 6.5, Ricci 6, Raffaele 6.5, Capelli 7 (30' st Peduto 6), Battaglia 6,5 (37' st Pellizzi sv), Ruggeri 7, Rasini 6 (21' st Stoica 6), Carnazzola 6 (12' st Dell'Anna 6). A disp. Englaro, Perani, Lillo, Fedele, Smaku. All. Fratto 6.

LENTATESE: Sala 7, Meroni 6, Molteni 6.5, Ingribelli 6.5 (12' st Mauri M. 7), Fontana sv (18' Orsi 6, 16' st Lopez 6.5), Cogotzi 6, Ferrario 6.5, Giussani sv (6' Parravicini 6), Tagliabue 5.5, Boeron 6, Monti[04] 6 (1' st Coppola 6.5). A disp. Re, Lorusso, Bottos, Lanzarini. All. Valente 6.

ARBITRO: Rojla di Seregno 6.

ASSISTENTI: Gorlero e Guerra.

AMMONITI: Rasini (B), Parravicini (L), Molteni (L), Raffaele (B), Ricci (B), Ferrario (L), Coppola (L).

LE PAGELLE



BARANZATESE:

Musitano 7 Sul finale effettua una parata importantissima cercando di occupare con il corpo più spazio possibile.

Messaoudi 6.5 Quanta corsa, fondamentale il suo lavoro sulla fascia nella doppia fase.

Formato 6 Un po' meno propositivo rispetto al suo compagno di reparto, prestazione comunque sufficiente.

Garcea 6.5 Arcigno e grintoso, gioca spesso in anticipo, è un classe 2003, può crescere molto.

Ricci 6 Il meno impegnato dei tre dietro, spende un buon cartellino giallo.

Raffaele 6.5 Gioca molto di fisico e ha un piede educato, ci prova sia di testa che su punizione, è un'arma in più.

Capelli 7 Giocatore di grande qualità, effettua grandissimi passaggi e dispone di un ottimo controllo palla, cala nel finale.

30' st Peduto 6 Entra per affrontare un ultimo quarto d'ora di lotta in mezzo al campo, aiuta.

Battaglia 6,5 Mezz'ala in grado di fare bene entrambe le fasi, sfiora il gol con due tiri al volo.

Ruggeri 7 Il numero 9, difende palloni, gioca di sponda e, sopratutto, non sbaglia l'unica occasione a sua disposizione

Rasini 6 Un calciatore con la sua qualità può fare di più, apre spesso e bene il gioco ma verticalizza poco.

21' st Stoica 6 Entra per dare più sostanza alla squadra in vista di un finale difficile.

Carnazzola 6 Non riesce a incidere come vorrebbe un po' in ombra.

12' st Dell'Anna 6 Aiuta i suoi compagni con tanta corsa.

All. Fratto 6 Nonostante un'ottima partenza la squadra alla lunga si spegne, un mezzo passo falso che non toglie nulla all'ottimo lavoro svolto fin qui.

LENTATESE:

Sala 7 Autore di tre parate importanti, sul gol prova a restare in piedi ma non basta.

Meroni 6 Si occupa principalmente della fase difensiva senza sbavature.

Molteni 6.5 Bel duello sulla fascia con Messaoudi.

Ingribelli 6.5 Regista d'esperienza dotato di un ottimo piede, i suoi lanci sono quasi sempre perfetti.

12' st Mauri M. 7 Entra perchè serve più peso in avanti, oltre a tante sportellate con i difensori fa un gran gol di testa.

18' Orsi 6 Alterna buone cose in fase offensiva a giocate più rivedibili in difesa, anche lui esce per infortunio.

16' st Lopez 6.5 Gioca più avanzato e con voglia crea scompiglio in avanti.

Cogotzi 6 Ruggeri è un osso duro, ne esce comunque bene.

Ferrario 6.5 Uno dei pochi a farsi vedere anche nella prima frazione e sicuramente il più propositivo dei suoi, il gol mancato nel finale però pesa.

Giussani sv

6' Parravicini 6 Entra a freddo, ci mette un po' a ingranare.

Tagliabue 5.5 In difficoltà, non riesce a far salire i suoi e non si fa vedere in zona gol.

Boeron 6 Classe 2004 sicuramente crescerà e metterà in mostra le sue qualità.

Monti 6 Anche lui 2004, viene cercato relativamente poco.

1' st Coppola 6.5 Entra agguerrito, suo l'assist del pari.

All. Valente 6 Ha dovuto fronteggiare altri tre infortuni in un'ora di gioco, i suoi ragazzi hanno anche avuto l'occasione allo scadere per vincerla.



ARBITRO: Rojla di Seregno 6 Bene il primo tempo, verso il finale sembra un po' perdere il controllo del match.